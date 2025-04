Sénégal: Le pays valide le cadre politique de sa stratégie de santé digitale

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy, a procédé lundi, à la validation du cadre politique de mise en oeuvre de la santé digitale au Sénégal, dans le cadre du Projet d'accélération de l'économie numérique (PAENS).

"Cette étude sur le cadre de la santé digitale a mis en lumière la nécessité urgente d'une meilleure coordination et d'un cadre juridique renforcé pour garantir la protection des données de santé", a-t-il déclaré.

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présidait l'atelier de validation politique des résultats de cette étude qui a pour but de renforcer la gouvernance de la santé numérique au Sénégal et de consolider l'intégration des technologies de l'information dans le système de santé.

Elle s'est déroulée en présence du représentant résident de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Sénégal, Jean-Marie Vianny Yameogo, du représentant de la Banque mondiale, Éric Dunand et de la présidente de la Commission santé de l'Assemblée nationale, Khady Sarr et des membres du secteur privé et d'acteurs sanitaires etc.

Le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accélérer la transformation numérique du secteur sanitaire, tout en soulignant le foisonnement d'initiatives parfois dispersées au sein et en dehors de son département.

Il a annoncé des mesures pour harmoniser les actions, annonçant que le projet de loi sur la santé numérique est en cours de finalisation pour une troisième transmission au Secrétariat général du gouvernement.

Ibrahima Sy a également appelé les élus locaux à soutenir la digitalisation du secteur en renforçant les infrastructures numériques dans les collectivités (connectivité, équipements informatiques) et en mobilisant des fonds dédiés.

"Ces spécifications techniques normalisées seront proposées pour guider les décisions en matière d'investissement", a-t-il précisé.

Le ministre a rappelé que la digitalisation de la santé est un axe stratégique inscrit dans l'agenda de transformation du Sénégal à l'horizon 2050, sous l'impulsion du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et confirmé par le Premier ministre Ousmane Sonko, à travers sa demande pour l'extension du Dossier patient informatisé (DPI) à l'échelle régionale.

Ainsi, à partir de 2025, le projet PAENS prévoit l'extension du DPI dans six régions supplémentaires, après son déploiement pilote dans les hôpitaux de Abass Ndao (Dakar, ouest) et de Thierno Birahim Ndao (Kaffrine, centre), le poste de santé HLM Fass et le centre de santé Khadim Rassoul (Dakar, ouest).

Ibrahima Sy a exhorté l'ensemble des acteurs à soutenir cette dynamique, précisant que, selon l'Organisation mondiale de la Santé, la santé numérique englobe notamment la santé électronique, la santé mobile, la télésanté et la gestion des données de santé.