Sénégal: Digitalisation du système de santé - Le gouvernement engage six projets 'phares'

Le Sénégal a lancé six projets majeurs pour accélérer la digitalisation de son système de santé dans le cadre d'une stratégie globale de gouvernance numérique, a indiqué, lundi, Ibrahima Khaliloulah Dia, directeur de la Cellule de la carte sanitaire et sociale, de la santé digitale et de l'observatoire de la santé (CCDOSS).

"Les six projets phares incluent la mise en place du dossier patient informatisé, le développement de la télémédecine, la création d'un Système d'information hospitalier (SIH), d'un Système d'information géographique en santé (SIGS), ainsi que la digitalisation de la gestion des médicaments et des activités de santé communautaire", a précisé M. Dia.

Il a ajouté qu'un septième axe, consacré à la gouvernance numérique, vient compléter cet ensemble.

M. Dia présentait une partie de l'étude sur la validation politique du cadre de mise en oeuvre de la santé digitale, organisée dans le cadre du Projet d'accélération de l'économie numérique au Sénégal (PAENS), en présence du ministre de la Santé, Ibrahima Sy.

La rencontre visait à renforcer la gouvernance de la santé numérique au Sénégal et à consolider l'intégration des technologies de l'information dans le système de santé.

"Nous avons une grande volonté affirmée de moderniser notre système de santé à travers le numérique", a déclaré Dr Dia, précisant que ce programme, devenu un projet de l'État après maturation avec le ministère de l'Économie, est soutenu par plusieurs partenaires.

Le directeur de la CCDOSS a également détaillé les plateformes prévues pour soutenir ces projets, dont certaines sont déjà en phase de déploiement dans certains établissements médicaux.

"À ce jour, deux hôpitaux, un centre de santé et un poste de santé utilisent le dossier patient numérique, totalisant plus de 127 000 patients enregistrés, plus de 355 000 prestations financières et plus de 66 000 actes médicaux", a-t-il précisé.

Parmi les objectifs fixés, Dr Dia a indiqué que 20 % des centres de santé devront utiliser le dossier médical numérique, 30 % des structures sanitaires seront connectées à Internet, et 1,5 million de Sénégalais disposeront d'un espace de santé numérique sécurisé, dont 50 % de femmes.

Deux mille actes de télémédecine réglementés devront être réalisés, a-t-il ajouté.

Il a également précisé que la feuille de route de la santé digitale est structurée autour de quatre composantes que sont la gouvernance, le cadre juridique, l'environnement applicatif et l'infrastructure numérique, avec pour ambition d'optimiser la coordination et l'interopérabilité des systèmes existants.