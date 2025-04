Cote d'Ivoire: Autonomisation des femmes - Le SWEDD présente des opportunités aux femmes du Poro et du Tchologo

Financée par la Banque Mondiale et le gouvernement ivoirien à travers le ministère de la Cohésion Nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté , l'Initiative régionale d'autonomisation des femmes et dividende démographique en Afrique subsaharienne (SWEDD) va lancer un projet de formation-insertion de 500 jeunes filles et femmes issues de six régions de la Côte d'Ivoire.

Afin de présenter ce projet aux parties prenantes, une mission de l'Unité de coordination du projet, conduite par Lassina Touré, Coordonnateur de ce programme pour la Côte d'Ivoire, séjourne depuis le lundi 21 avril 2025 dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ouangolodougou, Ferkéssédougou et Korhogo sont les localités que vont visiter pendant 6 jours Lassina Touré et ses équipes.

Accompagné d'experts du ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'apprentissage et du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Lassina Touré et ses équipes entendent lancer dans ces régions une approche qui est inédite au profit de 500 jeunes filles et femmes.Les 22 et 23 avril 2025, c'est une centaine de femmes qui ont été instruites sur les opportunités de formations dans les localités de Ouangolodougou et Ferkéssédougou.

« Nous avons jugé opportun de tenter une expérience pilote de formation. Nous le faisons en partenariat avec le Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'apprentissage à travers le concept de l'école de la seconde chance. Nous faisons cette formation au bénéfice de 500 jeunes femmes à travers 6 régions », a-t-il expliqué au terme d'une rencontre à Ferkéssédougou.

Pour le Coordonnateur national du SWEDD, après une formation en compétence de vie, ces jeunes filles et femmes se devaient d'être accompagnées afin d'acquérir des compétences nécessaires pour leur autonomisation. Dans la pratique, le projet prévoit six mois de formation dont 2 mois de théorie et 4 mois de pratique auprès de maitres-artisans.

Ces femmes seront formées dans divers corps de métiers, notamment, la pâtisserie, la mécanique auto-moto, la culture maraichère ou encore l'installation de sanitaire. « C'est une expérience très prometteuse », assure Lassina Touré.

Pour rappel, le SWEDD est présent dans douze pays d'Afrique avec pour ambition de contribuer efficacement à l'autonomisation des femmes et des jeunes filles afin d'en faire des actrices de développement pour leurs communautés. Ce projet pilote de formation des 500 jeunes femmes et filles concerne les régions du Poro, du Tchologo, de la Bagoué, du Kabadougou, du Goh et du Gontougo.