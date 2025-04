Ile Maurice: Un nouveau pacte avec les entreprises françaises se dessine

Réunis vendredi à Ébène, plus de 70 entrepreneurs français et 200 chefs d'entreprise mauriciens ont posé les bases d'une nouvelle ère de coopération économique.

À travers l'innovation, l'investissement et la durabilité, Maurice et la France souhaitent renforcer des liens historiques pour mieux affronter les défis de demain. Lors d'un forum d'affaires historique organisé par l'Economic Development Board (EDB), Sanjay Bhunjun (photo), récemment nommé président de l'EDB, a souligné d'emblée l'importance stratégique de ce rendezvous. Selon lui, ce forum symbolise la volonté commune de la France et de Maurice de construire des ponts solides, durables et porteurs de valeur pour leurs économies respectives. «La France est un partenaire naturel, stratégique et de coeur pour Maurice», a-t-il déclaré, rappelant l'ancienneté et la profondeur des liens culturels et économiques entre les deux nations.

Maurice, pays d'ouverture et de stabilité, bénéficie aujourd'hui d'un environnement des affaires favorable et d'une maind'oeuvre qualifiée. De ce fait, Sanjay Bhunjun a encouragé les entreprises mauriciennes à tirer pleinement profit de cette dynamique : «Le moment est venu de transformer notre potentiel en projets concrets.» Et d'affirmer son engagement à rendre l'EDB plus performant et à soutenir activement l'expansion des entreprises mauriciennes vers de nouveaux marchés, en particulier en Afrique.

Coopération plus intégrée

Anil Currimjee, président de Business Mauritius, a retracé de son côté l'évolution des relations économiques francomauriciennes en quatre grandes phases. La première, historique, a vu l'implantation de grandes entreprises françaises à Maurice, notamment dans l'aviation, l'énergie et les télécommunications. Ces investissements ont contribué à poser les bases de l'économie mauricienne moderne. La deuxième phase s'est traduite, selon lui, par une intensification des exportations mauriciennes vers la France et l'arrivée croissante d'entreprises françaises de taille humaine, en particulier dans le secteur du textile. La troisième a vu le pays se positionner comme un carrefour du monde francophone, profitant d'une localisation stratégique entre l'Afrique et l'Asie alors que la quatrième, en gestation, se tourne résolument vers l'entrepreneuriat innovant, la digitalisation et l'intelligence artificielle, ouvrant des perspectives nouvelles et ambitieuses pour les deux partenaires.

Pour Céline Gouveia, présidente du Conseil d'affaires France-Afrique de l'Est de Medef International, ce forum représente une opportunité unique de bâtir une coopération «plus intégrée, plus entrepreneuriale, et pleinement tournée vers les enjeux de demain». Elle a appelé à renforcer les synergies dans les domaines de la transition écologique, de la digitalisation, et de la création de valeur durable.