L'ambassadeur du Burkina Faso en Allemagne, Toro Justin Ouoro a reçu, le vendredi 25 avril 2025, les organisateurs de la Nuit des talents de la diaspora burkinabè (NTDB). Les échanges ont porté sur la prochaine édition de la NTDB.

Après une première édition réussie en 2019, la Nuit des talents de la diaspora burkinabè (NTDB) s'apprête à faire son grand retour. Programmée du 21 au 29 novembre 2025, cette manifestation, qui célèbre l'excellence burkinabè à l'étranger, connaîtra son apothéose lors de la Nuit des Lauréats, prévue le 29 novembre à Munich, en Allemagne. Dans le cadre de la préparation de l'événement, une délégation conduite par M. Alfred Ouoba, coordonnateur de la NTDB, a été reçue le vendredi 25 avril 2025 par Son Excellence M. Toro Justin Ouoro, ambassadeur du Burkina Faso en Allemagne, et son équipe technique. Lors de cette rencontre, les organisateurs ont présenté les grandes lignes du projet. L'ambassadeur s'est félicité pour l'initiative et a exprimé l'entière disponibilité de son institution à accompagner cette dynamique.

« Nous avons été écoutés avec beaucoup d'attention. Notre ambition est de mobiliser toute la diaspora autour de cet événement fédérateur pour célébrer nos talents, renforcer notre unité et contribuer, ensemble, au rayonnement du Burkina Faso », a déclaré M. Alfred Ouoba, visiblement satisfait. Cette édition est placée sur le thème : « Traditions ancestrales et résilience : unité de la diaspora burkinabè pour une nation forte et prospère ». La deuxième édition de la NTDB s'articulera autour de quatre principales activités. Il s'agit de la caravane « 7 jours Zoom NTDB », à travers plusieurs villes d'Allemagne pour rencontrer les talents et réaliser des contenus audiovisuels, une mini-exposition dédiée au savoir-faire artisanal burkinabè, un panel thématique animé par des personnalités reconnues autour des enjeux de la diaspora et la Nuit des lauréats, soirée de gala ponctuée de remises de distinctions et de performances artistiques.

Consciente de la place stratégique qu'occupe la diaspora burkinabè dans le développement national, le comité d'organisation a appelé à une mobilisation massive. Les Burkinabè d'Allemagne, d'Europe et d'ailleurs, ainsi que les partenaires institutionnels et privés, sont invités à soutenir cet événement qui se veut un levier de valorisation du potentiel burkinabè au-delà des frontières. La Nuit des talents de la diaspora burkinabè ambitionne ainsi de s'imposer comme un rendez-vous annuel majeur, alliant célébration de l'excellence, renforcement du lien patriotique et promotion du développement national.