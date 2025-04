Tunisie: Recevant le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger à Carthage - Saïed rejette les ingérences étrangères et affirme la souveraineté du pays

Le président de la République, Kaïs Saïed, a affirmé, lors de sa rencontre hier, lundi 28 avril 2025, au Palais de Carthage avec M. Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, que les déclarations et communiqués émanant d'entités étrangères sont totalement rejetés, tant sur la forme que sur le fond, et qu'ils constituent une ingérence flagrante dans les affaires intérieures tunisiennes.

Le Chef de l'État a souligné que la Tunisie n'est ni un domaine privé ni un verger. Et si certains expriment leur regret face à l'exclusion des observateurs internationaux, la Tunisie peut, elle aussi, envoyer des observateurs auprès de ces mêmes parties qui se disent préoccupées ou prétendent être tourmentées, et leur demander de modifier leurs législations et de revoir leurs procédures. Car ces entités ne s'inquiètent que lorsqu'elles choisissent de le faire, sans être tourmentées lorsqu'elles observent leur propre présent avant même de se pencher sur leur passé.