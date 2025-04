Togo: Production halieutique - Le pays muscle son ambition

Le gouvernement veut donner un nouveau souffle à la production de poissons cette année, avec un objectif ambitieux fixé à 25 266 tonnes.

Selon les prévisions, la région maritime devrait fournir la plus grande part avec 15 395 tonnes, suivie de la région des Plateaux avec 7 940 tonnes. Les autres régions, à savoir Grand Lomé, Centrale, Kara et Savanes, sont respectivement attendues à 230, 101, 647 et 953 tonnes.

Pour soutenir cette dynamique, plus de 11,27 millions d'alevins seront distribués aux producteurs, un chiffre en nette hausse par rapport à l'année précédente où 8,83 millions d'alevins avaient été mis à disposition.

La région des Plateaux bénéficiera de la plus grande dotation avec plus de 8,45 millions d'alevins, devant la région maritime qui en recevra 1,127 million. Les régions Centrale, Kara et Savanes recevront respectivement 281 786, 563 571 et 789 000 alevins, tandis que Lomé-Commune en obtiendra 56 357, la production halieutique y étant moins développée.

L'année dernière, la production nationale s'était élevée à 23 777 tonnes, en légère baisse par rapport à 2023 (24 229 tonnes).

Avec ces mesures renforcées, les pouvoirs publics entendent relancer la filière halieutique nationale, enjeu stratégique pour la sécurité alimentaire et la création d'emplois ruraux.