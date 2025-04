Soudan: Selon l'armée, les paramilitaires des FSR ont utilisé des drones chinois dans les dernières attaques

L'ambassadeur chinois au Soudan a été récemment appelé au ministère des Affaires étrangères et sommé de donner des explications sur l'utilisation des drones chinois par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) dans la guerre qui les opposent à l'armée depuis plus de deux ans. Ces drones stratégiques ont dernièrement fait leur entrée dans les combats et sont en train de poser un grand défi à l'armée malgré les avancées qu'elle réalise sur le terrain depuis plusieurs mois. « La Chine n'a rien à voir avec la présence de ces drones et n'a aucun lien avec les FSR », a indiqué le diplomate chinois, affirmant que son pays soutient la stabilité et l'unité du Soudan.

Ces drones FH-95 mènent des frappes d'une grande précision et effectuent des missions de renseignement. Et surtout, ils échappent à la défense anti-aérienne, ce qui explique la réussite des récentes attaques.

Selon plusieurs spécialistes, ces drones ont été vendus par la Chine aux Émirats arabes unis, un pays dont l'ONU pointe l'implication dans le conflit aux côtés des FSR. D'après des images satellites révélées par l'université américaine de Yale, ces drones sont lancés depuis l'aéroport d'Amdjarass au Tchad et celui de Nyala au Soudan, rapporte Houda Ibrahim, de la rédaction Afrique.

Selon les observateurs, grâce à cette arme, les paramilitaires mènent depuis la perte de Khartoum, une vraie « guerre de drone ». Ils attaquent el-Fasher, les bases et les positions militaires, mais aussi et surtout des infrastructures loin du front, au nord du pays. Ainsi, la semaine dernière, la raffinerie de pétrole Jaili à Khartoum Bahri a été visée, tout comme les centrales électriques d'Atbara (à 300 km au nord de Khartoum où l'incendie a conduit à une coupure totale de l'approvisionnement en électricité de l'État de la Mer-Rouge et de l'État du Nil), Dongola, Marawi et al Damer. Plusieurs régions du nord du pays ont été plongées dans le noir. Ces drones ont également ciblé la plus grande base aérienne de l'armée à Wadi Sayedna près de Kharoum.

Le conseiller militaire des FSR, el-Bacha Tbeik, a affirmé la semaine dernière que « la guerre est entrée dans une nouvelle phase ». L'armée, elle, assure qu'elle va mettre fin à ses attaques.

Le Tchad et les Émirats arabes unis ont été accusés à plusieurs reprises de s'être impliqués directement dans le dossier soudanais ; alors qu'ils ont toujours nié leur implication, même si cela a été notifié dans des rapports des Nations unies. En novembre dernier, Khartoum avait dénoncé l'usage par les FSR de « drones stratégiques » de fabrication tchèque cette fois, assemblés aux Émirats arabes unis avant d'être acheminés vers le Tchad pour frapper l'armée soudanaise à partir d'un aéroport tchadien situé près de la frontière.