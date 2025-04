Soudan: Guerre au pays - A Khartoum, l'urgence de la gestion des cadavres

La situation humanitaire au Soudan continue de s'aggraver. C'est notamment le cas à Khartoum. La plus grande partie de la capitale a été reprise par l'armée fin mars. Mais les FSR, les Forces de soutien rapide, conservent quelques poches de résistance dans l'ouest et le sud de la ville. Les combats continuent alors que des déplacés commencent à rentrer. De nombreux cadavres sont toujours présents dans la capitale et leur retrait devient une urgence sanitaire

Le quartier d'Ombda, dans la banlieue Ouest de Khartoum, est scindé en deux par la ligne front. La partie Est a récemment été récupérée par l'armée. L'odeur y est pestilentielle.

« Les FSR ne nous autorisaient pas à enterrer nos morts, explique à RFI Shabu Kafi, un habitant qui vient de Wadalbasheer. Ils devaient rester dans la rue. La nuit parfois, on récupérait les corps et on les enterrait dans nos maisons. Il y a des maladies mais on ne sait pas si c'est à cause des morts ou de la faim. »

« Si on ne collecte pas très vite les corps, il y aura des épidémies »

Comme ses voisins, Kafi Burgan a enterré des proches dans sa maison. Il n'a pas de cour, les dépouilles reposent dans le salon. « Si les FSR nous prenaient en train d'enterrer nos morts, ils nous battaient ou nous tuaient. On n'avait pas le droit de les honorer. Les corps pourrissaient. Personne ne peut imaginer l'odeur de la mort. Ça me rend triste et mon Dieu le sait... »

Ce sont les volontaires du Croissant rouge, en collaboration avec l'armée, qui collectent les dépouilles dans la capitale du Soudan. La situation est urgente, selon Ossama Mustapha Souleyman, son directeur : « Dans deux mois, la saison des pluies démarre. Or, les déplacés rentrent. À Khartoum, il n'y pas d'eau courante. Les gens vont la chercher dans le Nil ou des puits. Si on ne collecte pas très vite les corps, il y aura des épidémies. »

Des milliers de dépouilles ont déjà été récupérées. Trois cimetières ont été créés dans la banlieue de Khartoum.

Guerre au Soudan: «Nous ne pouvons pas les abandonner», exige le Haut Commissaire de l'ONU pour les réfugiés Le 28 avril 2025, à l'ONU, le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés a présenté son exposé avec une pensée particulière sur le Soudan. Deux ans après le début du conflit, il y aurait plus de 3 millions de réfugiés soudanais. Dans son discours, le Haut Commissaire des Nations Unies, Filippo Grandi alerte sur l'impact de la guerre sur les pays voisins du Soudan :

« Les conséquences de ce conflit s'étendent désormais bien au-delà des frontières du Soudan, et en particulier à tous ces pays qui accueillent collectivement plus de 3 millions de réfugiés soudanais : de l'Égypte, l'Éthiopie, l'Ouganda, à la République centrafricaine. Les pays les plus touchés sont le Tchad et le Soudan du Sud, qui font eux-mêmes face à de nombreux défis auxquels s'ajoutent l'afflux de réfugiés. Pour autant, ils ont gardé leurs frontières ouvertes, et ce, en dépit d'un financement humanitaire largement insuffisant ; le dernier appel régional aux réfugiés n'a été financé qu'à hauteur de 11 %, alors que les besoins sont énormes ; les réfugiés arrivent dépourvus de tout, et ne reçoivent qu'une fraction de ce qui leur est nécessaire, cela en raison de la baisse de l'aide. Les lois et les politiques tchadiennes en matière de réfugiés sont parmi les plus progressistes au monde ; mais ce qui leur manque, ce sont des ressources pour pouvoir continuer à accueillir des réfugiés ; nous ne pouvons pas les laisser seuls ».