Burkina Faso: Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo « Aujourd'hui, le peuple burkinabè assume sa révolte »

interview

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, était face aux journalistes, hier lundi 28 avril 2025. Pendant une 1h30 mn, le chef de l'Exécutif burkinabè a abordé divers sujets sur la vie de la Nation. Dans ce grand oral, il n'a pas occulté les initiatives et les projets majeurs du gouvernement sous le leadership du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré pour un Burkina prospère et souverain.

Vous avez pris fonction le 9 décembre 2024. Comment vous sentez-vous dans vos attributions, dans ce fauteuil de Premier ministre ?

Je me sens serein, déterminé avec l'ensemble du gouvernement et bien sûr sous le leadership de Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso et chef de l'Etat. Les défis sont nombreux, les obstacles aussi, l'adversité est grande, mais soyez rassurés que tout cela ne fait que décupler jour après jour notre énergie et surtout notre conviction et notre engagement à réformer en profondeur notre pays, à ramener la sécurité et surtout à ouvrir de meilleures perspectives pour les jeunes Burkinabè.

Défis, obstacles, adversité, il y a quelques jours de cela, actualité oblige, le ministre de la Sécurité était sur la chaîne nationale pour évoquer un vaste complot contre la sécurité de l'Etat qui a été déjoué. Quelles sont les dernières nouvelles de ce dossier ? Où en est-on avec l'enquête ? Y a-t-il eu d'autres arrestations ?

Effectivement, il y a quelques jours de cela, le ministre de la Sécurité a révélé à l'opinion nationale et internationale ce nième complot qui a été déjoué, qui a été ourdi depuis l'étranger, en collaboration avec des traitres de l'intérieur. Les détails ont été donnés dans le communiqué qui a été rendu public. A ce jour, je peux vous assurer que les services de sécurité, les services de renseignement sont toujours en alerte, pour contrecarrer totalement ce dessein funeste que ces ennemis de la Nation réservaient à notre pays. Soyez sûrs que tout est mis en oeuvre pour que ce nième complot connaisse le même sort que les complots précédents, c'est-à-dire un échec cuisant pour les comploteurs, que ce soit ceux de l'intérieur ou ceux de l'extérieur.

Au regard de l'ampleur des implications dans cette énième tentative de déstabilisation, en lien surtout avec quelques éléments de nos Forces de défense et de sécurité, est-ce que notre armée n'a pas été profondément touchée par cette tentative de déstabilisation ?

Non, pas du tout. Rassurez-vous, les vrais combattants aujourd'hui sont au front, déterminés et remportent des victoires. Bien sûr, il y a quelques égarés qui sont très facilement corruptibles et qui ne sont en réalité que des outils, qui sont manipulés, instrumentalisés, et qui malheureusement cèdent. Mais, il n'y a aucune inquiétude à se faire. Nous avons une armée déterminée, une armée professionnelle, et surtout aujourd'hui une armée qui mène avec honneur le combat pour la réconquête du territoire burkinabè, pour la réconquête de la dignité du peuple burkinabè, et surtout le combat pour l'indépendance réelle de notre pays, et cela en bonne intelligence avec les armées soeurs de la Confédération des Etats du Sahel, notamment du Mali et du Niger, avec lesquelles elle est en étroite collaboration. Soyez convaincus d'une chose : tous les jours, la conviction que nous allons gagner cette guerre grandit, et nous allons tout mettre en oeuvre pour y parvenir.

Relativement à cette actualité, le ministre de la Sécurité a une fois de plus, pointé du doigt la Côte d'Ivoire. Que reprochons-t-on exactement aux autorités ivoiriennes ? Est-ce le fait d'offrir le gîte et le couvert à des personnes qui agissent contre la sécurité de l'Etat burkinabè, ou alors on reproche d'autres choses aux autorités ivoiriennes ?

Tous les cerveaux de ce complot, comme ceux des complots précédents, sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui leur offre bien sûr le gîte et le couvert. C'est depuis ce pays que toutes ces tentatives sont ourdies, orchestrées. Aujourd'hui, pour certains d'entre eux, les masques sont tombés, parce qu'ils sont en étroite collaboration avec les terroristes qui endeuillent notre pays. Ils en sont les porte-voix, ils amplifient les attaques terroristes, et tous les jours, ils travaillent à démoraliser nos forces combattantes. Ce sont des gens qui ont rénié leur patrie, qui ont rénié la terre dans laquelle est enterrée leur cordon ombilical. C'est extrêmement grave, mais ça montre aussi à quel point ces individus sont sans dignité. Donc, ils sont tous en Côte d'Ivoire, nous le disons, les faits sont têtus. C'est regrettable et le chef de l'Etat l'a dit, entre les peuples burkinabè et ivoirien, il n'y a aucun problème. Ce sont des peuples qui ont toujours vécu en bonne intelligence, en toute fraternité. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible de séparer ces deux peuples qui sont fortement imbriqués par l'histoire, par la géographie. C'est difficile aujourd'hui dans certaines zones de voir une famille qui n'a pas un frère en Côte d'Ivoire. On a beaucoup de frères ivoiriens qui vivent au Burkina ici. Tout ce qui se joue comme action de manipulation pour déstabiliser notre pays, le peuple ivoirien n'est pas au courant.

Au-delà de cela, ce qui est triste, c'est qu'en réalité, le combat que nous menons aujourd'hui pour la vraie indépendance du Burkina, du Mali, du Niger, pour l'affranchissement réel, pour le rétablissement de notre dignité, c'est un combat que nous menons contre le même maître, le même impérialiste. Le peuple ivoirien est victime également de ce même impérialiste qui domine, exploite, nourrit les tensions. Cela a toujours été ainsi. C'est pour dire que c'est un combat qui, en réalité, devrait unir les peuples burkinabè, les peuples ivoiriens, maliens, nigériens, les peuples d'Afrique. Parce que c'est le vrai combat pour l'indépendance réelle. Donc, c'est dommage de constater aujourd'hui que ce peuple ivoirien est pris en otage. Parce que c'est un peuple, je suis convaincu, qui ne souscrit pas du tout à ce qui est ourdi depuis son pays contre un peuple frère, contre un pays frère, qui ne demande aujourd'hui qu'avoir la liberté de pouvoir travailler pour l'épanouissement du peuple burkinabè et surtout de pouvoir s'affranchir de tous les liens qui sont là depuis longtemps. Et le moment est venu donc de casser, de briser toutes les chaînes. Le capitaine Thomas Sankara le disait : l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoye sur son sort. Aujourd'hui, le peuple burkinabè assume sa révolte et tous les liens, toutes les chaînes seront brisées.

L'un des nôtres, Alain Traoré dit Alino Faso, qui, selon les communiqués officiels, est dans les géoles ivoiriennes. Que savez-vous de cette affaire ? Avez-vous des informations supplémentaires ?

Pour tout vous dire, on a été surpris. C'est vrai que Alino Faso, Alain Traoré, est d'origine burkinabè. Mais je peux dire que c'est peut-être l'un des jeunes qui symbolisait le trait d'union entre le peuple burkinabè et ivoirien. Parce que, de ce que nous savons, son épouse est ivoirienne, il vit avec ses enfants, il mène ses activités en Côte d'Ivoire, comme au Burkina Faso et il a toujours été celui qui prêchait vraiment cette entente, cette fusion entre le peuple burkinabè et ivoirien. Cela se voyait, parce qu'il est dans le showbiz, il organisait des concerts, il faisait venir des artistes ivoiriens au Burkina, il faisait partir des artistes burkinabè en Côte d'Ivoire.

Donc, on a été surpris, mais on est convaincu que tout cela ne peut être logé que surtout dans cette volonté aujourd'hui de diaboliser. Parce que, semble-t-il, on lui réproche, c'est d'être impliqué dans des actions de subversion. Tout ce qu'on savait de lui, c'est que c'est quelqu'un qui fait la promotion de ses activités, mais c'est aussi quelqu'un qui soutenait aujourd'hui les forces combattantes. Parce qu'il ne manquait pas de faire des publications sur sa page pour galvaniser les forces combattantes, mais il ne manquait pas aussi de faire des publications pour donner son opinion, en disant sur tel aspect ou tel aspect, voilà ce qu'il suggère. C'est un homme qui a toujours été connu comme quelqu'un qui prêche la paix.

De ce qu'on avait entendu, Promesse avait été faite qu'on allait être édifié. Jusqu' aujourd'hui, on attend d'être édifié. En tous les cas, nous lui souhaitons beaucoup de courage et nous exprimons toute notre solidarité avec son épouse et ses enfants et avec lui-même. On attend d'être édifié par la suite, mais je suis convaincu que c'est un écran de fumée.

Dès sa prise de pouvoir, le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, déclarait que le territoire burkinabè était presque complètement perdu. Moins de deux ans et demi après, devant l'Assemblée nationale, vous déclariez que ce territoire a été réconquis à plus de 71%. Sur quoi repose cette réconquête ?

Les acquis que nous avons sont à mettre à l'actif de l'ensemble du peuple burkinabè, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré qui a su véritablement susciter ce sursaut patriotique des Burkinabè. Quand le chef de l'Etat disait que notre pays était presque perdu, beaucoup ne le comprenaient pas. Mais aujourd'hui, ils mesurent la portée de cette phrase. N'oubliez pas que quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, la Route nationale numéro 1 était coupée, pratiquement. Certaines chancelleries, notamment l'ambassade de France, déconseillaient déjà des villes comme Koudougou à 100 kilomètres de Ouagadougou. Les terroristes dans la région du Centre-Est étaient pratiquement à Koupéla. Une commune voisine, Andemtenga, était déjà infestée. Le Centre-Sud, c'était la même chose. Donc, véritablement, c'est un pays qui était perdu. Des gens dont les masques sont tombés aujourd'hui, qui sont les premiers partenaires, soutiennent des terroristes, qui ont occupé de hautes fonctions dans les institutions de ce pays, avaient prédit que les terroristes allaient prendre leur café, je ne sais plus moi, à Kongoussi, et puis déjeuner à Ouagadougou.

Ils n'avaient pas tout à fait tort quand ils le disaient. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le combat qui est engagé, les moyens humains, matériels engagés, on commence à comprendre, comme le chef de l'Etat l'a dit, qu'on n'est pas juste dans un combat contre des terroristes, à savoir des petits Illuminés qui courent dans la brousse. On est dans un combat pour la liberté de Burkina Faso parce que le terrorisme tel que nous le voyons aujourd'hui, c'est une autre forme d'expression de l'impérialisme, une expression violente. Ce qui est recherché, c'est l'affaiblissement de notre pays, c'est la division de notre pays, la partition de notre pays. Et l'objectif c'est quoi ? C'est de pouvoir nous maintenir durablement dans la domination, pour nous exploiter et faire de nous toujours des esclaves, des consommateurs qui ne sont pas capables d'assumer véritablement eux-mêmes, de façon autonome, leur choix stratégique.

Aujourd'hui, les masques sont tombés parce que quand vous regardez, ce sont des médias français qui publient les vidéos des attaques terroristes. Vous vous souviendrez que ces terroristes qui nous attaquent, que ce soit l'EIGS, le JNIM, le GSIM, ils sont classés aussi terroristes par la France, du moins officiellement. Jusqu'à une date récente, la présence des militaires français ici, c'était pour les combattre. Mais aujourd'hui, comme je le dis, les masques commencent à tomber. Et nous commençons clairement à voir que le peuple burkinabè est engagé dans un combat pour sa liberté aux côtés des peuples malien et nigérien, dans le cadre de la Confédération, qui est donc un cadre confédéral issu de cette vision stratégique, historique des trois leaders de nos Etats.

Pour revenir plus précisément à votre question, le sursaut patriotique des Burkinabè qui s'est manifesté à travers les différentes contributions aux Fonds de soutien patriotiques, mais aussi la vision stratégique de notre leader, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a su, dans l'adversité, transformer notre armée, la restructurer, l'équiper, pour en faire une armée qui va à l'offensive et qui nous permet non seulement de reconquérir des espaces qui étaient irrémédiablement perdus, mais aussi de consolider la conviction que nous allons gagner cette guerre, parce que nous avons des héros sur le terrain qui se battent avec détermination. Ce sont des terres que nous avons héritées de nos ancêtres. Ce sont des terres que nous allons tout faire pour réconquérir, les léguers à nos descendants afin d'être légitimes et surtout d'être à la hauteur de l'héritage que nous avons eu et que nous devons assumer aujourd'hui.

Dans cet effort de reconquête, comment appréciez-vous l'engagement des forces civiles aux côtés des forces militaires, en parlant des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ?

Dans la stratégie déployée aujourd'hui, et surtout dans l'approche qui a été mise en oeuvre par le capitaine Ibrahim Traoré, la mobilisation des VDP, qui sont des civils patriotes engagés aux côtés des forces combattantes, notamment les Forces de défense et les forces de sécurité intérieure, parce que tout simplement ce sont des civils qui sont révoltés, mais des civils qui savent également que le salut du Burkina ne peut venir d'ailleurs. Ce sont les fils du Burkina qui doivent se mettre debout, assumer les sacrifices et surtout faire en sorte que nous puissions être à la hauteur de ces phrases que nous aimons entonner dans notre hymne national, parce que par le sang, par la sueur, les fils du Burkina ce sont mis débout pour reconquérir leur territoire, rétablir leur dignité et affranchir leur pays. Il faut vraiment saluer cet engagement des VDP, et surtout reconnaître que c'est un engagement qui est extrêmement précieux dans le combat qui est mené. Comme je le disais, la plus grande reconnaissance, c'est la reconnaissance du peuple et la reconnaissance de l'histoire.

L'AES dans sa dynamique de lutte contre le terrorisme dans son espace, envisage de mettre en place une armée unifiée. Que peut-on attendre concrètement de cette stratégie ? A-t-on la garantie que cette armée unifiée ne va pas connaître le même sort que le G5 Sahel ?

L'AES est née d'abord d'une volonté de défense commune avant d'être élargie aux questions de diplomatie et de développement. Tout simplement parce que nos trois leaders, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta, le général d'armée Abdourahamane Tiani, les trois leaders à la tête des trois Etats se sont rendus compte et ont compris que la solution à la crise sécuritaire au Burkina Faso se trouve au Mali, que la solution à la crise sécuritaire au Mali se trouve au Burkina Faso, que la solution à la crise sécuritaire au Burkina Faso se trouve au Niger. Alors que jusqu'à présent, chacun menait son combat de son côté. C'est ce qui a prévalu aujourd'hui, et tout de suite après la création de l'Alliance des Etats du Sahel, à ce que ce soit d'abord une coopération étroite entre les trois armées pour faire en sorte qu'aucun pays ne puisse être une terre de repli pour l'ennemi. Parce que c'est le même ennemi qui écume la zone des trois frontières, qui endeuille le Niger, le Mali et le Burkina Faso. D'où l'intérêt de cette force unifiée dont le processus avance très bien, pour être une force opérationnelle.

Le G5 Sahel, très vite, si nos Etats ont quitté ce machin, c'est parce qu'on s'est rendu compte que c'était un autre instrument de notre asservissement, de l'impérialisme. Parce que quand vous voyez à l'époque, en réalité, les cinq Etats qui composaient ce G5 Sahel ne décidaient pratiquement de rien. Les décisions venaient d'ailleurs, et c'était un instrument qui avait été mis en place pour servir des desseins qui sont loin, en tout cas, de la nécessité de combat contre le terrorisme. C'est pour cela que cette institution a brillé par son inefficacité, par son absence sur le terrain. Je ne sais pas quel bilan vous pouvez aujourd'hui tirer de la lutte contre le terrorisme par le G5 Sahel. Je ne sais pas si un seul acquis a été obtenu sur le terrain. Bien au contraire, au lieu de mobiliser les forces endogènes, c'était une structure qui comptait sur des implications étrangères. Quand c'est ainsi, celui qui vous donne l'argent, c'est lui qui décide de ce qui se fait. On a très vite compris cela, et nos chefs d'État ont décidé en toute souveraineté de tourner le dos au G5 Sahel. Aujourd'hui, cette force qui est différente du G5 Sahel, est née de la volonté de nos trois leaders, qui sont engagés aujourd'hui par des moyens et des capacités endogènes, à donner toute la force et toutes les capacités à cette force unifiée afin de mener ce combat historique, gagner la guerre et faire en sorte que, de façon plus étroite, nous puissions nous opposer aux volontés des pays impérialistes de briser la dynamique confédérale qui est une dynamique de souveraineté.

Le Bénin vient de subir une attaque terroriste, avec un bilan assez lourd. Quels commentaires avez-vous à faire par rapport à cette actualité ?

Nous sommes, en tant qu'Africains, affligés par la perte de ces soldats, peu importe les chiffres. Même si c'est un soldat qui tombe, c'est un soldat de trop et un motif de deuil. Cela devrait être un motif de deuil pour tout Africain, pour tout humain. Donc, nous sommes solidaires du peuple béninois en ces moments difficiles. Ce que nous avons dit pour la Côte d'Ivoire est valable pour le Bénin. Les peuples béninois et burkinabè sont des peuples frères et le malheur du peuple béninois est le malheur du peuple burkinabè. Mais, comme je l'ai dit, le moment est venu pour les peuples de s'assumer, parce que, comme je l'avais dit pour paraphraser Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoye sur son sort, seule la lutte libère. Tout en exprimant notre compassion et notre solidarité avec le peuple béninois, nous disons qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Il faut véritablement que tout le monde prenne conscience qu'il n'y a pas de compromission avec les terroristes. Il n'y a pas de compromission avec les parrains des terroristes qui puissent mettre quiconque en abri.

Depuis un certain temps, le Burkina a affiché clairement sa volonté de renforcer ses relations avec la Russie. Cette décision, par contre, n'est pas bien vue auprès de certains de nos anciens partenaires. Cela va-t-il amener le gouvernement à revoir sa copie ?

C'est une question qui me surprend. Aujourd'hui, quand on parle de souveraineté, c'est de cela justement qu'il s'agit. Parce qu'avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, au Burkina Faso, nous n'avions pas la liberté de nos choix stratégiques. Cela veut dire que ce sont les maîtres, ceux qui ont toujours dominé, exploité notre pays, ceux qui ont toujours su imposer à la tête de nos Etats, ceux qu'ils veulent pour perpétuer leur domination, qui nous disaient : lui, c'est un bon ami, vous pouvez aller avec lui et l'autre n'est pas un bon ami et vous ne pouvez pas aller avec lui. Soit on est indépendant ou on ne l'est pas. Aujourd'hui, nous assumons nos choix stratégiques. Nous ne demandons à personne l'autorisation d'aller coopérer avec un pays, que ce soit la Russie, la Turquie, la Corée du Nord, la Chine. Ce sont des décisions fondées sur un seul étalon de mesure, c'est l'intérêt du peuple burkinabè. Aujourd'hui, c'est l'intérêt du peuple burkinabè qui guide nos choix stratégiques. La Russie est un pays partenaire du Burkina Faso, du Mali et du Niger. On ne s'en cache pas. Parce que nous sommes un pays libre, nous assumons nos choix. Là où nous pensons que les intérêts stratégiques du Burkina Faso se trouvent, c'est là-bas que nous allons aller. Il n'est pas question aujourd'hui d'avoir peur de qui que ce soit dans nos choix stratégiques sur le plan de l'orientation diplomatique. C'est ce que vous voyez d'ailleurs sur le terrain.

La quête de la sécurité alimentaire a conduit le gouvernement à lancer une offensive agro-pastorale et halieutique pour la période 2023-2025. A ce jour, quels sont les résultats tangibles de cette offensive ? A quel moment est-ce qu'on pourra véritablement ressentir son impact dans le panier de la ménagère ?

Effectivement, vous faites bien d'aborder cette question de la sécurité alimentaire. Parce que c'est un objectif qui est cher au chef de l'État. Ce n'est pas normal que 65 ans après son indépendance, le Burkina Faso, malgré les ressources, malgré le fait qu'on sait que le peuple burkinabè est un peuple travailleur, continue de tendre la main pour manger. C'est une question de dignité. Notre génération doit ressentir comme une honte de tendre la main pour manger. C'est ce qui a justifié le lancement de cette offensive agro-pastorale et halieutique, mais aussi de l'Initiative présidentielle pour la sécurité alimentaire. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, que ce soit sur le plan des réformes pour une bonne maîtrise des intérêts, avec la création de la société burkinabè des intrants immatériels agro-pastoraux, avec également la restructuration de la SONAGESS, avec un certain nombre d'actions fortes sur le terrain en termes de mécanisation, de labours gratuits, d'aménagements qui ont été réalisés, des centaines d'hectares qui ont été réalisés en peu de temps.

Tout cela a déjà produit des résultats. La dernière campagne, en termes de production céréalière, c'est plus de 6 millions de tonnes de céréales qui ont été produites. Pour dire que les impacts sont déjà perceptibles, pour ne citer que les céréales. Mais, il y a les autres secteurs, comme le secteur halieutique, parce que l'objectif de l'Offensive, c'est de pouvoir très vite atteindre une production d'au moins 100 000 tonnes de poisson par an, ce qui correspondrait à à peu près la moitié des besoins de consommation nationale. Aujourd'hui, nous sommes à 30 000 tonnes. C'est pour vous dire l'effort que nous avons engagé pour atteindre le plus rapidement possible au moins la moitié des besoins de consommation interne.

Au-delà de cela, il y a de vastes opérations qui ont été menées dans le domaine animalier, avec de vastes campagnes de vaccination pratiquement inédites. Une campagne largement subventionnée et même des vaccinations gratuites et des vaccins qui ont été faits à des coûts très réduits. C'est pour vous dire que c'est véritablement un combat qui est engagé avec la même détermination que celle que nous mettons dans la lutte pour la reconquête de nos territoires. L'objectif étant le plus rapidement possible de faire en sorte que le pays puisse sortir de la spirale de la faim. Parce que nous sommes convaincus d'une chose : résoudre le problème de la faim, c'est résoudre beaucoup d'autres défis. Parce que la faim, c'est aussi la mère de beaucoup d'autres problèmes. Très rapidement, on va amplifier la dynamique qui est déjà en cours. Vous voyez le ministre d'Etat, ministre chargé de l'Agriculture qui court sur le terrain, avec l'ONBAH qui a été ressuscité et surtout qui a été opérationnalisé dans le but de travailler à la maîtrise de l'eau.

Parce qu'il est illusoire de penser qu'on peut régler la question de l'insécurité alimentaire sans résoudre celle de la maîtrise de l'eau. L'ONBAH est sur le terrain, il y a déjà quelques chantiers qui ont été lancés à Hèrèdougou, Goulouré dans le Centre-Ouest, Boulbi à côté de Ouagadougou et Diarradougou dans l'Ouest. D'autres chantiers vont être lancés parce que l'ONBAH a vocation de faire le plus rapidement possible de sorte que nous améliorions la maîtrise de l'eau afin de ne pas juste nous contenter de la saison de pluie, mais avoir plusieurs cycles de production dans les régions. Ce qui pourrait garantir donc une augmentation significative des quantités produites et qui vont aussi nourrir les unités de transformation pour avoir de la plus-value. Cela permet surtout de mieux structurer les filières, de créer des emplois, de créer des richesses.

Sur cette question de l'ONBAH, le gros problème qui se pose avec ces infrastructures, dans la majeure partie, ce sont les questions d'entretien. Beaucoup de digues cèdent, il y a des problèmes d'ensablement. Est-ce que vous pouvez ce soir donner la garantie que les infrastructures, les nouvelles qui seront créées, ne vont pas subir cas le même sort ?

Effectivement, quand vous faites la moyenne des retenues d'eau et des barrages, ce sont des infrastructures qui sont assez vieilles parce que tout simplement, elles ont été réalisées depuis des décennies et le manque de suivi, d'entretien entraîne les fragilise. Mais l'autre phénomène, c'est qu'on a beaucoup de barrages aujourd'hui qui sont comblés. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de sédiments qui se sont déposés dans les lits des barrages et la conséquence, c'est que les capacités de ces barrages ont été fortement réduites. L'ONBAH a vocation à travailler sur tous ces aspects, non seulement pour curer les retenues d'eau qui existent, mais également, réhabiliter un certain nombre d'ouvrages hydrauliques qui existent mais qui sont fragilisés. Tout sera mis en oeuvre pour que la qualité soit optimale. Ce n'est pas pour faire des barrages ou des retenues d'eau au rabais. En tous les cas, le discours sur le terrain, vous l'entendez, c'est zéro tolérance aux imperfections. C'est un travail qui doit être fait dans les règles de l'art, avec le plus grand sérieux parce le matériel qui a été remis à l'ONBAH par le chef de l'Etat, c'est le fruit de la sueur du peuple burkinabè. Donc, on ne peut pas jouer avec cette contribution, cette mobilisation du peuple burkinabè qui, par son effort, permet aujourd'hui de pouvoir opérationnaliser ces structures stratégiques. Ceux qui sont chargés de la mise en oeuvre, c'est également un message à leur adresse. C'est les encourager, mais surtout qu'ils le sachent, c'est vraiment la quête de la performance et de l'excellence au quotidien. On ne va pas transiger sur cette question.

Dans le cadre de cette offensive, les Burkinabè aimeraient savoir si pour tous ces projets qui sont actuellement enclenchés, les travaux vont aller à terme et les délais seront respectés ?

Non seulement les délais seront respectés, mais les délais seront raccourcis. Je pense qu'en la matière, le mot d'ordre qui a été lancé et surtout ce à quoi nous avons engagé tous les départements ministériels sur instruction du chef de l'État, c'est la célérité. Il n'y a plus de place au Burkina Faso pour des chantiers qui travaillent le jour et qui dorment la nuit. Les chantiers doivent fonctionner H24 parce qu'on ne peut pas se payer le luxe de perdre du temps sur des questions aussi urgentes. C'est pour cela que vous pouvez avoir la garantie qu'il y a un suivi de très près de tous les chantiers qui sont lancés pour s'assurer véritablement que les choses aillent bien et vite. A ce niveau, je pense que c'est des choses qui se constatent sur le terrain. Les différents départements ministériels, les différents ministres sont sur le terrain parce que la rigueur qui est attendue ne peut pas s'accommoder d'une gestion à partir des bureaux et des ministères. Donc, les ministres sont sur le terrain pour suivre les chantiers et s'assurer véritablement que les choses se fassent dans les règles de l'art, vite et bien.

Le gouvernement a proposé en tout cas une révision du code minier et le Burkina a pu ainsi se doter d'un nouveau code. Quels sont les objectifs recherchés à travers de cette décision ?

Ce nouveau code minier a vocation à révolutionner le secteur minier du Burkina Faso. Parce que c'est un nouveau code minier qui est bâti sur une seule vision : faire en sorte que l'activité minière au Burkina Faso crée du développement. Faire en sorte que les retombées de l'activité minière soient plus perceptibles et plus amplifiées au profit des citoyens burkinabè. C'est pour cela que beaucoup de décrets d'application du code minier ont déjà été adoptés et quand vous regardez aujourd'hui, tout est mis en oeuvre pour que toutes les exploitations minières du Burkina Faso profitent avant tout au peuple burkinabè. Après l'adoption de ce code minier et de ces décrets d'application, le pays va tirer de plus grands avantages de cette exploitation minière et surtout avec l'adoption du contenu local qui enjoint les entreprises, les sociétés minières à accorder la priorité à l'expertise nationale, aux fournisseurs nationaux. Cela devrait créer un écosystème beaucoup plus favorable au développement du Burkina Faso. On devrait voir davantage les retombées de l'exploitation minière du Burkina Faso afin que ce ne soient pas juste les conséquences que les populations subissent mais que véritablement, elles puissent sentir que les minéraux qui sont exploités profitent à leur pays.

On a constaté aussi que le gouvernement a pris la décision de reprendre en main certaines exploitations minières. Est-ce que vous pouvez revenir sur les motivations d'une telle décision ?

Tout cela participe de la même vision parce qu'aujourd'hui, il y a la Société de participation minière du Burkina (SOPAMIB) qui a été créée et qui a déjà récupéré, racheté deux mines industrielles, notamment Boungou et Wahgnion. Cela va se poursuivre. Parce qu'au-delà des mines industrielles, on a aussi le domaine du semi-mécanisé dans lequel on s'investit. L'objectif, c'est toujours d'optimiser les retombées de l'exploitation minière pour le Burkina Faso. Je peux vous assurer qu'on n'a pas encore véritablement atteint le rythme de croisière de l'exploitation de ces mines que l'État a acquis au profit du peuple burkinabè. Mais c'est sûr que très rapidement, on se rendra compte que quand on se donne les moyens nous-mêmes d'exploiter nos mines, et Dieu sait que nous avons les moyens, nous avons l'expertise, il n'y aura pas de commune mesure en termes de retombées, non seulement pour le budget de l'État, mais également pour les citoyens burkinabè.

Vous parlez justement de retombées de l'exploitation minière pour les populations. Récemment, un général américain déclarait devant le Sénat des Etats-Unis que les ressources minières du Burkina ne profitent pas aux populations. Que faites-vous comme commentaire par rapport à cette déclaration ?

C'est vrai qu'il y a déjà eu une réaction officielle à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères, mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que c'était avec une grande surprise que nous avons donc découvert cette déclaration qui ne s'appuie sur aucun rapport. On est d'autant plus surpris que cela vienne d'un général qui a plutôt vocation à gérer des questions militaires, notamment l'US AFRICOM, dont il est le patron. Ce qu'il faut dire, c'est que cette manipulation n'a aucune chance de prospérer. Parce que tout simplement, quand vous prenez le Burkina Faso aujourd'hui, grâce à la vision du chef de l'État dans le domaine de la production aurifère, ce qui se passe, c'est du jamais vu. Pour prendre l'exemple de l'année qui s'est achevée, 2024, la Société nationale des substances précieuses, SONASP, a collecté plus de 8 tonnes d'or. Pour le premier trimestre 2025, nous sommes à plus de 11 tonnes d'or déjà collectées. C'est une société d'État. Ces quantités d'or énormes qui sont collectées, sont issues en grande partie de l'exploitation artisanale. Posez-vous la question : où est-ce que cet or partait ?

Nous sommes convaincus que les marges de progression de ces volumes d'or collectés au Burkina Faso sont encore importantes. Donc, il faut se demander déjà, par quel circuit toute cette quantité d'or quittait le Burkina Faso ? Aujourd'hui, tout est mis en oeuvre pour que l'or du Burkina Faso profite au Burkina Faso. Pour la première fois, on est engagé dans un processus de constitution d'une réserve d'or au Burkina Faso. C'est pendant que tout ce travail est fait, et produit des résultats significatifs visibles par le peuple burkinabè, qu'il y a eu cette déclaration mensongère de la part d'un général qui cache mal sa volonté de manipuler et de diaboliser. Vous vous souviendrez, et nos aînés nous le disent, sous la révolution, Thomas Sankara était victime de la même manipulation. On l'a accusé de tous les péchés d'Israël, accusé d'enrichissement illicite, et tout cela participait d'une volonté de le diaboliser, de manipuler les opinions pour créer les conditions favorables pour ce qui s'est passé. Donc, est-ce que ceci explique cela ? Nous n'allons pas dire tout de go que c'est de cela qu'il s'agit, mais nous sommes convaincus d'une chose, cette déclaration du général américain n'est pas anodine et vous voyez toute la réaction, tout le tollé que cela a suscité. C'est une déclaration qui n'a aucun lien avec la réalité sur le terrain. Ce général ferait mieux de s'occuper des questions militaires, parce qu'en termes de manipulation, il brille par sa médiocrité.

La carte de Burkina est peinte en rouge par certains pays qui vont même jusqu'à déconseiller fortement la destination Burkina Faso. Est-ce que vous comprenez leur choix ?

Je comprends leur choix parce que c'est tout à fait conforme à leur vision. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, beaucoup de travailleurs, leur objectif c'est d'isoler nos pays. Il faut isoler nos pays. Ce n'est pas pour dire qu'au Burkina Faso, nous ne faisons pas face à une crise sécuritaire. Mais le peuple burkinabè est debout. Vous savez, il y a beaucoup d'amis du Burkina Faso qui viennent de très loin. Et quand ils arrivent, la première des choses, le premier témoignage qu'ils font, c'est que si on avait écouté les médias, certains médias, on ne serait pas venus, notamment les médias français. Parce qu'ils dépeignent le Burkina Faso sous les traits d'un pays à feu et à sang, d'un pays où il n'y a aucune quelconque liberté. Ce n'est que du mensonge. Ce sont des médias mensongers. Ce sont des médias diaboliques. Le dessein funeste est connu. C'est juste manipuler les opinions pour isoler nos pays.

Mais malheureusement, c'est voué à l'échec. Parce que le Burkina Faso, aujourd'hui, tous les jours, accueille des centaines, des milliers d'amis du Burkina Faso qui viennent de très loin. Et qui viennent constater que le Burkina Faso est un pays où il fait bon vivre. Je pense que les grands événements culturels qui continuent de s'organiser témoignent de cela. Vous avez vu le dernier FESPACO qui a été un succès total retentissant et qui a réuni à Ouagadougou des festivaliers venus du monde entier. Donc, c'est pour dire que tout cela n'est pas à dissocier du fait aujourd'hui que tout est mis en oeuvre pour briser la dynamique du Burkina Faso. Et tous les moyens sont bons. On est conscients de cela. Mais ces pays, comme je l'ai dit, vont se réveiller dans la douleur. Parce que c'est voué à l'échec. Ces mêmes pays avaient dit à leurs compagnies de ne plus venir au Burkina Faso parce que le pays est peint en rouge.

Et à un moment donné, les mêmes compagnies reviennent et disent qu'on veut commencer à desservir le pays. Mais, c'est un pays qui est peint en rouge. Vous n'êtes pas là, mais il y a beaucoup de compagnies aériennes qui viennent. Tous les jours, elles desservent Ouagadougou. Il n'y a aucun problème. Je pense que ce sont eux qui se rendent compte aujourd'hui qu'ils sont pris dans leur propre piège. Et les choses vont aller toujours ainsi.