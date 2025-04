Algérie: Inde - Renforcer la coopération dans les domaines de l'énergie et des mines

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab a reçu, lundi à Alger, l'ambassadrice d'Inde en Algérie, Swati Vijay Kulkarni, avec laquelle il a examiné les voies et moyens de développer la coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, indique un communiqué du ministère.

Lors de la rencontre, qui s'est déroulée au siège du ministère en présence de ses cadres, les deux parties ont évoqué "les voies et moyens de renforcer les relations de coopération bilatérale entre l'Algérie et l'Inde, notamment dans les domaines de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, outre le dessalement de l'eau de mer, et réaffirmé la profondeur et la solidité des relations historiques entre les deux pays", précise le communiqué.

Cette rencontre s'inscrit "dans le cadre de la dynamique positive marquant les relations algéro-indiennes, notamment après la visite d'Etat effectuée par la présidente de la République d'Inde, Mme Droupadi Murmu, en Algérie en octobre 2024, ayant consacré la volonté commune d'approfondir le partenariat économique et d'élargir ses perspectives entre les deux pays", ajoute la même source.

A cette occasion, M. Arkab a présenté un exposé exhaustif sur "les programmes de développement du secteur, mettant en avant les opportunités d'investissement importantes disponibles en Algérie, notamment dans les domaines de l'exploration et de la production des hydrocarbures, le développement de l'infrastructure énergétique, l'ingénierie, la localisation de l'industrie des équipements du pétrole et du gaz, outre la commercialisation du pétrole, du gaz et des produits pétroliers".

Le ministre d'Etat a également exprimé le souhait de "l'Algérie de voir les sociétés indiennes contribuer activement à la réalisation et au développement des mégaprojets en cours et futurs dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment dans les secteurs des pétrochimies (production des engrais et transformation des phosphates) et des énergies renouvelables, outre le renforcement des réseaux électriques et la fabrication des équipements électriques".

Dans ce cadre, les deux parties sont convenues de "renforcer la coordination et l'action commune afin de définir et de suivre les projets de coopération bilatérale de manière efficace et durable", a conclu le communiqué.