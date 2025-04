Algérie: Le drapeau algérien installé au siège du Conseil de paix et de sécurité de l'UA

Le drapeau algérien a été installé, lundi, au siège du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba, après que l'Algérie a remporté haut la main un siège au sein de cet organe continental pour un mandat de trois ans.

À cette occasion, l'ambassadeur d'Algérie auprès de l'Éthiopie, Mohamed Khaled, a indiqué que cette élection au CPS "se veut une reconnaissance par les pays africains frères du rôle efficace et déterminant de la diplomatie algérienne dans la promotion des valeurs de paix et la consécration de la concertation entre États pour trouver des solutions aux crises auxquelles est confronté le continent africain, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui ont permis à l'Algérie de retrouver la place qui lui sied au niveau continental".

"L'Algérie entamera son mandat au sein de ce conseil, pilier essentiel de l'architecture de paix et de sécurité en Afrique, dans un contexte géopolitique continental et international qui exige la conjugaison des efforts de tous les membres du conseil pour trouver des solutions pérennes aux conflits, aux guerres et aux problèmes que connaissent plusieurs pays africains, tout en défendant les causes justes", ajoute le diplomate.

Selon lui, "la présence de l'Algérie à la fois au Conseil de sécurité des Nations Unies et au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine lui permettra de défendre efficacement les causes du continent africain, qui figurent au cœur de ses priorités".

"Conformément aux instructions du président de la République, l'Algérie s'emploiera, durant son mandat, à renforcer l'efficacité du Conseil de paix et de sécurité et à consolider, de concert avec les autres pays, l'action africaine commune en vue de consacrer le principe des solutions africaines aux problèmes africains et de contribuer efficacement à la réalisation des aspirations des peuples africains à la paix et à la sécurité", a-t-il souligné.

A l'entame de la cérémonie, le Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'UA, M. Bankole Adeoye, et la Représentante permanente de l'Ouganda auprès de l'UA, dont le pays préside le Conseil de paix et de sécurité pour le mois d'avril, Mme Rebecca Otengo, ont souhaité la bienvenue et plein succès à l'Algérie.

Le 15 avril, l'Algérie a remporté haut la main un siège au Conseil de paix et de sécurité de l'UA pour un mandat de trois ans, en obtenant plus de deux tiers des voix des pays africains.

L'Algérie a scellé les résultats du vote en sa faveur après avoir obtenu la confiance de 34 pays africains lors du troisième tour des élections, contre 15 voix pour la Libye, tandis que le Maroc a retiré sa candidature redoutant une nouvelle défaite face à l'Algérie, après les échecs qu'il a essuyés lors des élections de février dernier, notamment pour accéder à la vice-présidence de la Commission de l'UA.