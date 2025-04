Cote d'Ivoire: Le pays et l'OM renouvellent leur partenariat « Sublime Côte d'Ivoire »

La Côte d'Ivoire et l'Olympique de Marseille vont renouveler, pour trois ans, leur partenariat « Sublime Côte d'Ivoire » qui va courir jusqu'à la saison 2029-2030. Au programme pour les prochaines années, la création d'un centre de formation, l'ouverture d'une boutique officielle et des matchs de gala dans la capitale ivoirienne.

Ce dimanche face à Brest, les joueurs de l'Olympique de Marseille arboraient un maillot spécial. Au-dessus des numéros de joueurs étaient inscrits des villes de la Côte d'Ivoire ; Agnibilekrou pour le buteur Amine Gouiri, Assinie pour le défenseur Geofrrey Kondogbia ou encore Abidjan pour le gardien Geronimo Rulli.

Ce flocage met ainsi à l'honneur le partenariat entre l'OM et la Côte d'Ivoire. Lancé en 2023, le programme « Sublime Côte d'Ivoire » a pour objectif de promouvoir la Côte d'Ivoire à l'international et de favoriser le développement touristique du pays.

L'engagement entre les deux partenaires va être ainsi renouvelé en fin de saison jusqu'en 2030 avec de gros projets comme celui de la création d'un centre de formation à Abidjan. L'idée est de former de jeunes joueurs qui pourraient rejoindre plus tard le club français. Les meilleurs joueurs défendront les couleurs de l'OM, tout en représentant la sélection ivoirienne. « Ce centre sera une copropriété entre l'Olympique de Marseille et l'État de Côte d'Ivoire, informe le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana.

L'OM à Abidjan ?

Le club du sud de la France qui a vu passer 15 joueurs ivoiriens dans ses rangs va également ouvrir une boutique officielle à Abidjan. « Ce sera la plus importante sur le continent africain, et des produits dérivés vont venir pour accroître les recettes et améliorer les finances du club. Et en plus de signer avec nous, nous contribuons en tant que sponsor pour que le club avance », se réjouit Siandou Fofana.

Enfin, il sera prévu également des matchs de gala à Abidjan avec des anciennes gloires, mais le partenariat n'exclut pas de faire venir l'équipe première pour des stages, des matchs amicaux de préparation ou à but caritatif.