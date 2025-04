Soudan: Atelier pour améliorer les conditions de travail des personnes déplacées de force dans l'économie informelle au pays

Le ministère du Travail et de la Réforme Administrative, en coopération avec l'Organisation Internationale du Travail (OIT) a ouvert un atelier ce lundi à Port Soudan, intitulé « Améliorer les conditions de travail des personnes déplacées de force dans l'économie informelle au Soudan ».

La cérémonie d'ouverture a été prononcée par M. Stephen Oyebo, directeur du projet Horizons de l'OIT, Mohamed Yassin représentant du HCR, et Salwa Mohamed représentante du ministère du Travail et de la Réforme Administrative.

L'atelier vise à élever le niveau des pratiques de travail décent parmi les fonctionnaires et les travailleurs, et à jeter les bases d'un travail décent au Soudan pendant les phases de crise et de reprise. Il vise également à améliorer la compréhension des participants sur les normes relatives au travail des enfants et leur application dans les contextes de déplacement forcé.

Ce projet fait partie du projet « Horizons », mis en oeuvre en partenariat entre le ministère du Travail et de la Réforme Administrative, l'Organisation Internationale du Travail et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), avec le soutien des Pays-Bas. Le projet couvre les États de Kassala et du Nil Blanc. Le projet vise à améliorer l'environnement éducatif, les infrastructures et la protection sociale.

L'atelier a réuni 23 participants et va durer pour quatre jours et abordera des sujets importants, notamment les défis du travail décent et les outils pour les surmonter, les défis du travail des enfants dans les États de Kassala et du Nil Blanc, et l'élaboration d'une feuille de route pour le travail décent et les normes nationales du travail.