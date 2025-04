Soudan: Le comité de sécurité de Bahri met en oeuvre une décision visant à prévenir les phénomènes négatifs et à réguler la présence étrangère

Une réunion du comité de sécurité local s'est tenue au département de police de Halfaya dans la localité de Bahri (Khartoum Nord) pour mettre en oeuvre la décision du Comité de Sécurité de l'État et l'Ordre d'Urgence pour prévenir les phénomènes négatifs, notamment l'utilisation de la chicha et la vente de nourriture et de thé sur les places et sur les voies publiques.

La réunion a discuté de l'élimination de tous les phénomènes négatifs après avoir émis des avertissements aux contrevenants, en application de la décision du Comité de Sécurité de l'État et de l'Ordre d'Urgence émis par le gouverneur de l'État de Khartoum, en pleine coordination avec les services de sécurité et le ministère de la Santé.

Il a également été décidé que ces activités ne seraient autorisées qu'après des contrôles de sécurité et de santé et l'obtention d'un permis de travail dans les marchés uniquement, en tenant compte des circonstances particulières des vendeurs de thé et de nourriture en coordination avec le ministère de la Protection sociale de l'État.

La réunion a également porté sur la réglementation de la présence étrangère dans la localité, conformément aux cadres juridiques.

De son côté, le gouverneur de l'État de Khartoum, Osman Hamza a promis de fournir toutes les ressources nécessaires pour mettre en oeuvre les décisions, soulignant l'importance de maintenir l'ordre public et la santé des citoyens.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts conjoints visant à renforcer la sécurité et la stabilité dans la localité et à réduire les pratiques qui menacent la santé publique et la sécurité communautaire.