Soudan: Promouvoir l'intégration régionale et la coopération entre les universités soudanaises et arabes

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Prof Mohamed Hassan Dahab a souligné les changements rapides observés dans l'enseignement supérieur aux niveaux régional et mondial, qui nécessitent davantage d'efforts et d'innovation. Il a expliqué que l'enseignement supérieur dans le monde arabe constitue un pilier fondamental pour la construction de sociétés du savoir capables d'interagir avec les défis régionaux et mondiaux de plus en plus rapides.

C'était lors de sa réception à son bureau temporaire à Port Soudan d'un certain nombre de recteurs d'universités soudanaises, qui ont participé aux activités de la (57) Conférence Générale de l'Association des Universités Arabes tenue récemment dans l'État du Koweït sous le slogan (L'enseignement supérieur arabe à la lumière de la transformation numérique et du renforcement de l'intégration régionale) qui a duré deux jours, avec la participation d'un groupe d'élite de présidents d'universités et d'institutions universitaires du monde arabe, ajoutant qu'il est nécessaire pour les institutions universitaires arabes de se réunir dans un cadre consultatif pour renforcer leur capacité à suivre le rythme des exigences de l'époque, soulignant que la conférence est une station stratégique pour unifier les efforts, discuter des défis et formuler des visions futures pour l'avancement du secteur de l'éducation arabe.

Soulignant la nécessité de développer les universités et d'établir des normes arabes unifiées pour faire progresser l'enseignement supérieur dans le monde arabe, soutenir la recherche scientifique et la coopération académique entre les universités, et oeuvrer pour préparer les diplômés au marché du travail et les rendre compétitifs dans divers domaines scientifiques et techniques.