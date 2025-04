Soudan: Des experts demandent une évaluation environnementale complète avant de renvoyer les résidents et les travailleurs dans les zones touchées par la guerre

Des experts et spécialistes de l'environnement ont appelé à une évaluation environnementale complète avant de renvoyer les résidents et les travailleurs dans les zones touchées par la guerre. Ils ont souligné la nécessité de faire preuve de prudence lors de l'élimination des déchets, du nettoyage des maisons et de leur placement dans des endroits désignés par les autorités, tout en évitant de les brûler pour éviter les explosions de munitions non explosées.

Dans le même contexte, M. Al-Hadi Adam recteur de l'université du Nilain a révélé la participation de l'université à l'élaboration d'un plan financier global pour l'État, dans le but d'attirer un soutien international pour faire face aux impacts environnementaux résultant de la guerre en cours au Soudan, en établissant une base de données environnementale. Il a également souligné l'importance de renforcer les lois et la législation pour préserver l'environnement et permettre aux institutions de les faire respecter.

Lors d'un atelier intitulé « Les impacts environnementaux de la guerre : risques et solutions », organisé a l'Université de la mer Rouge sous le thème « Vers un environnement durable pour le Soudan d'après-guerre », Prof Al-Hadi Adam a déclaré que l'objectif de l'atelier était de sensibiliser à l'environnement et d'accroître l'intérêt pour la conservation de l'environnement. Il a ajouté que l'atelier soutient les efforts de l'État pour fournir des données environnementales précises sur la pollution, le bruit et la destruction résultant de la guerre.

De son côté, M. Saif Al-Dawla Saeed Koko, président du Conseil de l'Université de Nilain, a souligné que l'atelier s'inscrit dans le cadre de l'intérêt de l'université à préserver l'environnement et à l'améliorer après les ravages causés par la guerre. Il a expliqué que l'atelier vise à élaborer une feuille de route pour trouver des solutions aux problèmes environnementaux causés par la guerre.

Le discours principal de l'atelier, préparé par le Prof Dafallah Alam Al-Huda, consultant en épidémiologie et santé publique et chef du comité d'organisation de l'atelier, a abordé les impacts environnementaux et sanitaires de la guerre. Il a noté que la décomposition biologique conduit à la libération de liquides contaminés contenant des bactéries et des gaz nocifs tels que l'ammoniac et le sulfure d'hydrogène, ce qui provoque une pollution de l'air et a un impact négatif sur le système respiratoire. Il a expliqué que les restes de guerre comprennent des métaux lourds, des munitions non explosées et des bombes non explosées, qui constituent une menace constante.

Dr Bushra Hamid président du Conseil suprême de l'environnement, des ressources naturelles et du développement urbain de l'État de Khartoum, a participé à l'atelier, présentant un document sur la situation environnementale actuelle et discutant des problèmes et des solutions.

Des représentants du Conseil suprême de l'environnement de l'État de la mer Rouge, de la Société soudanaise pour la protection de l'environnement, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) y ont également participé.

L'atelier a recommandé l'élaboration d'un plan stratégique global pour faire face aux impacts environnementaux négatifs, tout en renforçant les aspects institutionnels de la gouvernance environnementale. Elle a également souligné l'importance d'intégrer l'éducation environnementale comme activité accompagnant les programmes scolaires à tous les niveaux d'enseignement.

Les participants ont souligné la nécessité de renforcer la sensibilisation des communautés comme base pour atténuer les risques environnementaux résultant des guerres. Ils ont appelé l'Université du Nil à adopter une initiative nationale englobant toutes les institutions de recherche pour contribuer à la lutte contre les impacts environnementaux des guerres et à oeuvrer à la protection des réserves naturelles.

L'atelier a également recommandé d'activer les conseils environnementaux des États, de promulguer des lois qui protègent l'environnement et de mener des études d'évaluation de l'impact environnemental avant de mettre en oeuvre des projets afin de garantir la durabilité.