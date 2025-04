Soudan: Al-Burhan et Al-Sisi tiennent une séance de discussion bilatérale sur les perspectives de la coopération conjointe

Le président du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan, et le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi ont tenu lundi une séance de discussion conjointe au palais Al-Ittihadiya au Caire.

Les discussions ont porté sur les perspectives de coopération conjointe entre les deux pays dans tous les domaines, ainsi que sur les moyens de renforcer et de faire progresser les relations bilatérales entre eux, de manière à réaliser les intérêts communs des deux pays et des deux peuples frères.

Les discussions ont également porté sur l'évolution de la situation au Soudan et sur les efforts visant à parvenir à la paix, à la sécurité et à la stabilité. En plus des efforts pour reconstruire et reconstruire ce qui a été détruit par la guerre, en plus des questions d'intérêt commun.

Le président du CST a exprimé son appréciation pour le niveau des relations soudano-égyptiennes, qu'il a qualifié de stratégiques. Indiquant qu'il s'agit de relations historiques profondément enracinées et particulières. Soulignant sa volonté de le renforcer et de le développer pour servir les intérêts des deux peuples frères et réaliser une coopération stratégique conjointe entre les deux pays.

Le général Al-Burhan a salué les positions de la République arabe d'Égypte et ses dirigeants avisés, qui soutiennent le Soudan dans les forums régionaux et internationaux, son soutien aux institutions de l'État soudanais, son soutien au peuple soudanais et son engagement envers la sécurité, la stabilité et la souveraineté du Soudan.

Le président du CST a souligné le rôle important joué par les dirigeants égyptiens dans le traitement des questions régionales.

Pour sa part, le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi a réitéré la position solidaire et inébranlable de l'Egypte sur les questions du Soudan, affirmant le soutien de son pays aux institutions de l'Etat soudanais et ses efforts constants pour parvenir à la sécurité, à la stabilité et à l'unité du territoire soudanais, ainsi que son soutien au processus de reconstruction et de construction au Soudan.

Le président égyptien a salué le niveau de coopération entre les deux pays, soulignant son souci de consolider et de renforcer les liens fraternels et de soutenir et de renforcer la coopération bilatérale. Pour réaliser les aspirations des deux peuples frères, il a exprimé la grande fierté de l'Egypte dans les solides relations stratégiques qui la lient au Soudan tant au niveau officiel que populaire.

Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale et la contribution efficace de l'Égypte aux efforts de reconstruction et de réhabilitation au Soudan après la guerre. En plus de poursuivre des projets communs dans un certain nombre de domaines vitaux, tels que l'interconnexion électrique, les chemins de fer, le commerce, les échanges culturels et scientifiques, et la coopération dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, des mines et d'autres domaines, pour atteindre l'objectif souhaité d'intégration entre les deux pays. En plus d'exploiter de manière optimale l'énorme potentiel des deux pays et de leurs peuples.

Les discussions ont également porté sur les récents développements sur le terrain au Soudan et sur les progrès réalisés par les forces armées soudanaises dans la reprise du contrôle de la capitale, Khartoum. Les deux parties ont convenu de la nécessité d'intensifier les efforts pour fournir le soutien et l'assistance nécessaires aux Soudanais vivant dans les zones de guerre.

Les discussions ont donné lieu à un échange de vues sur les développements régionaux actuels, notamment dans le bassin du Nil et dans la Corne de l'Afrique. Les visions des deux pays coïncidaient, étant donné le lien étroit entre la sécurité nationale des deux pays frères. Il a été convenu de poursuivre la coordination et l'action conjointe pour préserver la sécurité hydrique des deux pays.