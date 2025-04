Soudan: Le président du Conseil de souveraineté de transition conclut sa visite en Égypte et Sissi lui fait ses adieux à l'aéroport international du Caire

Le président du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a conclu lundi sa visite d'une journée en République arabe d'Égypte. Il a été salué à l'aéroport international du Caire par le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi.

Les deux présidents ont tenu une séance de discussion conjointe au cours de laquelle ils ont passé en revue l'état d'avancement des relations bilatérales et les moyens de soutenir et d'améliorer les perspectives de coopération conjointe dans divers domaines. Les discussions ont également porté sur la possibilité pour l'Égypte de contribuer aux efforts de reconstruction et de réhabilitation au Soudan après la guerre.

En plus de poursuivre des projets communs dans un certain nombre de domaines vitaux, tels que l'interconnexion électrique, les chemins de fer, les échanges commerciaux et la coopération dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, des mines et d'autres domaines, pour atteindre l'objectif souhaité d'intégration entre les deux pays. En plus d'exploiter de manière optimale l'énorme potentiel des deux pays et de leurs peuples.

Au cours des discussions, il a été convenu de poursuivre la coordination conjointe pour préserver la sécurité hydrique des deux pays, de rejeter les mesures unilatérales dans le bassin du Nil Bleu et de mettre en oeuvre le droit international pour réaliser le bénéfice commun de nos frères du bassin du Nil.