Soudan: MAE - Un nouveau massacre commis par les milices Janjaweed au Sud d'Omdurman

Le ministère des Affaires étrangères a publié lundi une déclaration concernant le nouveau massacre commis par la milice Janjaweed dans la région d'Omdurman de l'État de Khartoum, qui a ébranlé la conscience humaine et a coûté la vie à plus de 31 civils non armés, qui ont été liquidés de sang-froid dimanche au Sud d'Omdurman.

Le communiqué de presse du Ministère des Affaires étrangères a souligné que la guerre que mène la milice FSR au nom de son sponsor régional est dirigée contre le peuple soudanais et son État-nation.

Un porte-parole de la milice, qui réside dans une capitale européenne, s'en est même vanté, puis a menacé de commettre d'autres crimes similaires, ciblant des communautés soudanaises spécifiques, et tuant tous les prisonniers et les personnes kidnappées, dont la plupart étaient des civils.

Ce crime odieux et la rhétorique de la milice à son sujet, qui reflète son mépris des valeurs humaines, ne laissent aucune justification pour ne pas classer la milice comme un groupe terroriste et considérer son sponsor régional comme un État sponsor du terrorisme, en dehors du droit et des normes internationales, et prendre les mesures nécessaires pour l'empêcher d'alimenter les conflits et les massacres dans la région.