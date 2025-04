Ethiopie: L'autorité éthiopienne de la propriété intellectuelle a enregistré plus de 5 000 droits de propriété intellectuelle en un an

Addis-Abeba — L'Autorité éthiopienne de la propriété intellectuelle (EIPA) a annoncé avoir enregistré et protégé plus de 5 000 droits de propriété intellectuelle (PI) au cours de l'exercice fiscal qui vient de s'achever.

Cette annonce coïncide avec la célébration par l'Éthiopie de la 23e Journée internationale de la propriété intellectuelle, marquée par une série d'événements promouvant l'innovation et la créativité.

Le directeur général de l'Autorité, Weldu Yimesel, a souligné l'importance des oeuvres créatives pour renforcer la réputation internationale de l'Éthiopie, créer des emplois et stimuler le progrès technologique.

Il a souligné que les créations musicales, en particulier, jouent un rôle clé dans de nombreux secteurs. La richesse du patrimoine culturel, des valeurs et des traditions de l'Éthiopie, a-t-il déclaré, constitue une base solide pour le développement de la musique et des autres industries créatives.

Weldu a souligné que le gouvernement s'emploie activement à protéger ces créations grâce à de nouveaux systèmes conçus pour renforcer leur impact national.

Le directeur général a également souligné les efforts renforcés de l'autorité, notamment l'apprentissage des meilleures pratiques internationales, l'amélioration de la collaboration entre les parties prenantes et la numérisation des processus d'enregistrement et de services afin d'en améliorer l'efficacité et l'accessibilité.

Il a cité les plus de 5 000 services d'enregistrement et de protection mis en place l'année dernière comme preuve de la modernisation du secteur, de son accessibilité et de la contribution des créateurs.

Le ministre d'État de l'Innovation et de la Technologie, Bayisa Bedada, a pour sa part souligné le rôle essentiel de la création dans le progrès technologique d'un pays.

Il a indiqué qu'un cadre juridique coordonné est actuellement mis en oeuvre pour protéger la propriété intellectuelle et le droit d'auteur, garantissant ainsi une protection adéquate des créateurs.

Bayisa a souligné l'importance de la collaboration pour garantir que les oeuvres musicales et autres oeuvres créatives contribuent significativement au développement national, à la cohésion sociale et à l'unité.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer continuellement les mécanismes de protection des droits.

Le ministre d'État a souligné les efforts en cours pour exploiter pleinement le potentiel économique des industries créatives.

Dans le cadre de cette célébration, une exposition présentant diverses oeuvres créatives a été inaugurée et accueillie par les participants et les invités.

Cette année, la Journée internationale de la propriété intellectuelle se déroule sur deux jours, sous le thème « Musique et propriété intellectuelle : favoriser et accélérer l'innovation ».