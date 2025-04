Afrique: Le vice-Premier ministre a souligné l'importance d'un système éducatif africain qui prépare la jeune génération

Addis-Abeba — L'Afrique mérite un système éducatif qui prépare la jeune génération aux défis et aux opportunités d'un monde en constante évolution, a dévoilé le vice-Premier ministre, Temesgen Tiruneh.

Innovation Afrique 2025, le sommet ministériel africain pour l'éducation, les TIC et les compétences, un rassemblement essentiel dédié à la transformation de l'éducation sur le continent africain, se tient à Addis-Abeba.

Un sommet de trois jours, sur le thème « Éduquer et former l'Afrique pour le XXIe siècle », a réuni des délégations comprenant des ministres et des professionnels de tout le continent.

Dans son discours d'ouverture, le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a noté que ce sommet est un événement marquant pour l'avenir de l'éducation en Afrique et l'accélération de la transformation numérique.

Le Vice-Premier ministre a souligné que l'Afrique se trouve à l'ère des possibilités, des espoirs, des opportunités et de l'innovation, visibles partout sur le continent.

En outre, le Vice-Premier ministre Temesgen a souligné que l'Afrique mérite un système éducatif qui prépare les jeunes générations au monde de demain, afin qu'elles puissent exploiter toutes les chances de prospérer dans l'économie mondiale du savoir.

« L'éducation est la clé du changement ; la solution miracle contre les inégalités. L'Afrique est jeune ; la prochaine génération arrive rapidement et elle mérite un système qui la prépare au monde de demain, avec des enseignants respectés, autonomes et formés, et des élèves dotés de toutes les chances de s'épanouir dans l'économie mondiale du savoir », a-t-il précisé.

À cet égard, Temesgen a déclaré que l'Afrique, de son histoire, connaît le plus important investissement dans l'éducation et les infrastructures TIC.

Il a également souligné que l'Éthiopie est fière de participer à ce mouvement.

« Ici, en Éthiopie, l'éducation et le développement des compétences sont au coeur de nos préoccupations. Nous savons que le chemin est long, mais nous le parcourons avec détermination.

Nous construisons de nouvelles écoles, de meilleures infrastructures et des réseaux numériques plus solides. Nous investissons dans l'innovation, le capital humain et les emplois de demain », a ajouté Temesgen.

Pour sa part, le ministre de l'Éducation, le professeur Berhanu Nega, a déclaré que nous traversions une période cruciale, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le monde entier.

Berhanu a souligné que l'avenir de l'Afrique dépend en grande partie du degré de préparation de la jeunesse, en termes de connaissances, d'esprit critique et de compétences, afin de faire face aux bouleversements à venir et au-delà.

Selon lui, plus que jamais, l'éducation, les compétences et la technologie ne doivent pas être considérées comme une période normale.