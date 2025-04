Ile Maurice: Kareena Neisius arrêtée, puis transportée à l'hôpital

Dans la soirée d'hier, les enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC) ont arrêté Kareena Neisius, directrice de Mercantile & Maritime Ltd (MMG), dans le cadre de l'enquête sur l'attribution controversée d'un contrat pétrolier par la State Trading Corporation (STC). Mais, étant «souffrante», elle a été transportée à l'hôpital Victoria, Candos.

Kareena Neisius était accompagnée de son avocat, Me Yahia Nazroo, pour un interrogatoire under warning, qui a duré plus de neuf heures. Cette audition constitue une étape déterminante dans l'enquête sur une transaction estimée à Rs 30 milliards, conclue sans appel d'offres public, et qui suscite de vives inquiétudes au sein de la classe politique et de l'opinion publique.

Un contrat sans appel d'offres sous le feu des critiques

En 2023, la STC avait signé un contrat d'approvisionnement en carburants avec MMG, une société basée à Bahreïn, sans passer par une procédure de mise en concurrence. Cette décision a éveillé des soupçons au ministère du Commerce, ce qui a poussé le nouveau ministre Michael Sik Yuen à adresser une lettre officielle à la FCC, le 28 janvier de cette année, pour demander une enquête approfondie.

La STC a justifié ce choix par des conditions financières soi-disant plus avantageuses: un prix plus compétitif, des paiements en roupies mauriciennes et un délai de paiement de 60 jours, contre 30 habituellement. Cependant, il a été révélé que le paiement a en réalité été effectué en dollars américains, et que le montant exact de la transaction n'a jamais été communiqué, même lors des séances parlementaires.

Soupçons de pots-de-vin

Des rumeurs persistantes suggèrent des pots-de-vin et même l'attribution de villas en échange du contrat, renforçant ainsi les soupçons de corruption généralisée. La FCC, qui avait déjà lancé une enquête préliminaire, intensifie ses investigations pour faire toute la lumière sur cette affaire.

Lors d'une conférence de presse en septembre dernier, Kugan Parapen, porte-parole de Rezistans ek Alternativ (ReA), a révélé que MMG aurait été contraint par les autorités à ouvrir un compte auprès de la Silver Bank, un établissement alors placé sous tutelle. L'objectif présumé était de permettre à la banque, fragilisée par de lourdes pertes et ses liens présumés, de se renflouer grâce aux paiements de la STC.

Kugan Parapen a ajouté qu'en août 2024, MMG aurait même bloqué une cargaison de carburants, faute de pouvoir rapatrier ses fonds depuis la Silver Bank. Ce n'est qu'après avoir obtenu des garanties concernant de futurs paiements en dollars et la récupération de ses avoirs que la société a accepté de libérer la cargaison.

Liens entre MMG et Intrasia

Dans le cadre de ses investigations, la FCC a également examiné les liens entre Kareena Neisius et le groupe Intrasia, une entité active dans les services financiers et le secteur de l'énergie. Les enquêteurs cherchent à remonter jusqu'à Murtaza Ali Lakhani et ses connexions. Ils suspectent que MMG a été incorporée ici sous le groupe Intrasia, dans lequel Kareena Neisius occupe des postes de direction.

Kareena Neisius siège au conseil d'administration de plusieurs entités du groupe Intrasia, telles qu'Intrasia Investments Limited et Intrasia Management (Mauritius) Ltd. Elle y occupe également le rôle de directrice exécutive, supervisant les activités du groupe à Maurice.

Elle a rejoint Intrasia après plusieurs années dans des fonctions de direction, jouant un rôle clé dans l'établissement et la gestion des activités du groupe à Maurice, notamment dans les secteurs de l'investissement, des services aux entreprises et des industries minières et énergétiques.

Le groupe Intrasia, basé à Singapour mais ayant des opérations centralisées à Maurice, affirme développer des activités à la fois rentables et humanitaires, notamment en Afrique, en Australie et en Asie. Les services fournis comprennent le montage financier, le conseil stratégique, la formation et la gestion administrative.

Lance Graham Robertson, figure centrale du groupe Intrasia, est le fondateur et président-directeur général d'Intrasia Capital Pte Ltd, une société d'investissement privée qu'il a créée en 2007. Intrasia Capital se distingue par son approche axée sur la performance à long terme, investissant dans des entreprises à fort potentiel de croissance, principalement en Asie, en Australie et dans la région de l'océan Indien.

Originaire d'Australie et diplômé de l'Université de New South Wales, Graham Robertson possède plus de 40 ans d'expérience dans les industries minières, énergétiques et d'infrastructure en Australie, en Indonésie et en Afrique. En plus de ses activités professionnelles, il est également engagé dans des actions humanitaires. Il préside la Fondation AfrAsia, qui soutient des actions charitables à Maurice, et est vice-président du groupe Afrique de la Singapore Business Federation.

******

Les entités du groupe Intrasia

Sous la direction de Graham Robertson, le groupe Intrasia englobe plusieurs entités :

· Intrasia Properties Ltd

· Intrasia Corporate Services Ltd

· Intrasia Intelligence Solutions Ltd

· Intrasia Investments Ltd

· Intrasia Securities Ltd

· Intrasia Wealth Ltd

· Intrasia Management Ltd