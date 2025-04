Congo-Kinshasa: Greenpeace Afrique lance un atelier de partage d'expérience communautaire sur les initiatives forestières locales à Mbandaka

communiqué de presse

Mbandaka, 28 avril 2025 - Greenpeace Afrique est heureux d'annoncer le lancement d'un atelier de partage d'expérience communautaire crucial dédié aux initiatives forestières locales axées sur des solutions durables pour les forêts et l'alimentation. Cet événement significatif se déroulera du 28 au 30 avril 2025 à Mbandaka, et rassemblera des peuples autochtones et des communautés locales pour partager leurs expériences, leurs défis et leurs pratiques novatrices en matière de conservation des forêts et de systèmes alimentaires durables.

L'objectif principal de cet atelier est de créer un espace collaboratif où les participants peuvent échanger leurs connaissances et amplifier leurs solutions forestières locales. En abordant les contraintes auxquelles ces communautés sont confrontées dans la mise en oeuvre de leurs initiatives durables, l'atelier vise à renforcer leur voix tant au niveau national qu'international.

« Les peuples autochtones et les communautés locales jouent un rôle crucial dans la protection des forêts et la restauration de la biodiversité grâce à leurs connaissances traditionnelles. Cet atelier est une occasion pour nous de comprendre les initiatives locales qu'ils mettent en oeuvre, d'apprendre de leurs succès et de leurs défis, et d'identifier leurs besoins pour promouvoir des solutions forestières locales », a déclaré Bonaventure Bondo, responsable de la campagne forêt pour le Bassin du Congo.

Face aux changements climatiques, à la perte de biodiversité et à l'insécurité alimentaire, les peuples autochtones et les communautés locales ouvrent la voie.

Elizabeth Atieno, responsable de la campagne alimentaire de Greenpeace Afrique, a déclaré : « Nous n'attendons plus de solutions de systèmes qui nous ont déjà échoués. Nos ancêtres vivaient en harmonie avec les forêts, ils les protégeaient tout en produisant de la nourriture. Aujourd'hui, les connaissances autochtones et l'agroécologie nous montrent qu'il est possible de nourrir nos communautés et de protéger nos forêts en même temps. En sécurisant les droits fonciers et en investissant dans des solutions dirigées par la communauté, nous pouvons construire un avenir où les gens et la nature prospèrent ensemble. »

L'atelier réunira 20 leaders communautaires de différentes régions pour discuter des initiatives locales axées sur des solutions forestières. Au cours de ces deux jours, les participants identifieront des solutions forestières concrètes, plaideront pour l'agroécologie, construiront des alliances de base et documenteront des histoires de réussite provenant des peuples autochtones et des communautés locales.

