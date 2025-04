Gabon: Le foncier, l'habitat et la nature au cœur du lancement officiel des activités de l'ONG Territoire

Les questions du foncier, de l'habitat et de la nature sont au coeur des préoccupations des populations gabonaises. En lançant officiellement ses activités, le samedi 26 avril, dernier à Libreville, l'ONG Territoire veut apporter sa modeste contribution afin de répondre à ces problématiques, aussi, pour accompagner les activités du Président élu de la 5è République.

C'est dans un cadre sobre et convivial que les membres des bureaux Exécutif et stratégique ont été installés. L'Organisation Non Gouvernementale Territoire, fondée en octobre 2016 vise plusieurs objectifs.

Elle a pour but, de participer à faire de la politique foncière, un véritable levier de croissance et de réduction de la pauvreté. Aussi, contribuera-t-elle à faire de la politique de l'habitat social, un facteur de Développement social, de progrès individuel et collectif. Enfin, l'ONG Territoire va favoriser l'engagement, la sensibilisation et la collaboration en matière de développement durable.

Fabrice Alloumba, Fondateur de cette organisation non-gouvernementale, au regard de ces objectifs, soutient que "Gouverner, c'est loger sa population". Il croit que c'est très exactement ce que le président de la République, nouvellement élu et plébiscité par l'ensemble des Gabonais est entrain de faire. "Nous venons en soutien à cette ligne tracée, à cette vision que porte le chef de l'Etat" souligne-t-il.

L'installation des bureaux, selon Fabrice, est une occasion de relancer les activités de cette organisation, à l'aune de la 5è République qui est pour eux, une opportunité inouïe. "Nous croyons que rien de grand ne s'est fait sans passion. Il faut que les Gabonaises et les Gabonais s'approprient la vision du chef de l'Etat et l'accompagnent par des actes concrets. Ces actes concrets s'inscrivent dans les initiatives citoyennes. Elles doivent être prises ici et là pour qu'ensemble, nous puissions parvenir à concrétiser le rêve qui pointe à l'horizon" a-t-il insisté.

Amaelle Nzaou, présidente du Bureau Exécutif de l'ONG Territoire, n'a pas manqué d'exprimer toute sa gratitude, toute sa reconnaissance, pour la confiance placée en sa modeste personne. Cela, dira-t-elle, la rend davantage plus impliquée en ce qui concerne les objectifs assignés pour cette ONG, cette belle. "L'ONG, territoire est une grande ONG qui va participer à l'avancement du foncier dans notre pays le Gabon et qui va participer certainement dans de plus grands projets à l'international" affirme t-elle.

Pour Bruno Evrard Mba Ondo, Vice président, en charge de la Planification budgétaire, c'est un sentiment de satisfaction par rapport au lancement de l'ONG Territoire. Ce lancement, dira-t-il, intervient dans un contexte favorable parce que les préoccupations liées notamment au foncier, à la nature et à l'habitat sont des questions qui sont au coeur des préoccupations des populations gabonaises. "C'est une joie, avec l'ensemble des membres, d'oeuvrer dans le sens du développement et de l'accompagnement des politiques publiques pour régler, résoudre ces questions-là."

L'ONG Territoire promeut les valeurs de solidarité, de paix et de loyauté. L'esprit d'écoute, de sensibilisation et de formation, fait partie de leurs activités. Elle dit apporter sa modeste pierre pour bâtir la 5è République.