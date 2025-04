Congo-Kinshasa: En visite en RDC, Maxime Prévot souligne la nécessité de mettre l'accent sur un dialogue national inclusif

Le vice-Premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères et de la Coopération, Maxime Prévot, souligne la nécessité de mettre l'accent sur un dialogue national inclusif en RDC. Il salue les initiatives de paix menées par le Qatar et les États-Unis en faveur du retour de la stabilité dans la région des Grands lacs. Il l'a dit au cours d'une conférence de presse qu'il a animée à Kinshasa le lundi 28 avril.

« Nous sommes aussi conscients qu'il est important que des signaux soient donnés et qu'un dialogue national soit nourri dans les frontières de la RDC », a indiqué Maxime Prévot.

Tout en se montrant optimiste, mais réservé quant à l'issue de ces pourparlers, Maxime Prévot précise que sa tournée régionale actuelle n'est pas liée à une quelconque démarche de médiation de la Belgique dans la crise à l'Est de la RDC.

« Mais nous sommes conscients qu'il faut rester vigilant quant au processus initié par Doha et Washington. Si nous sommes positifs dans l'accueil de ces initiatives, nous souhaitons surtout pouvoir mesurer les résultats concrets qui pourraient subvenir dans les jours ou semaines à venir, afin de garantir que si un chemin a été tracé, il continuera d'être emprunté, et que la destination finale sera bien effectivement atteinte. La Belgique y apportera son concours, dans la dimension qui peut être la sienne à chaque fois que c'est nécessaire, de manière vocale, publique ou en coulisses, parce qu'il n'y a pas d'autre but recherché que la sécurisation de l'Est du Congo et des populations qui y vivent », a ajouté Maxime Prévot.

Renforcer le partenariat RDC-Belgique

Le chef de la Diplomatie belge a été reçu en audience, le même lundi, par le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Il a témoigné, selon la Présidence, du soutien de son pays et d'autres Etats européens aux initiatives en cours prises par le Gouvernement congolais, les instances sous régionales et internationales en faveur de la paix en République démocratique du Congo.

Selon Maxime Prévot, son pays donne un maximum de chances aux succès de ces initiatives et contribue à apporter son concours à leur réussite.

« Nous restons un acteur fort, crédible de longue date dans la région des Grands Lacs. Nous avons exprimé au Président Tshisekedi le soutien de la Belgique et d'ailleurs, plus largement de la communauté d'États européens », a indiqué M. Prévot.

Pour lui, sa rencontre avec le Président Tshisekedi s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat historique entre la République Démocratique du Congo et le Royaume de Belgique, fondé sur des valeurs communes de respect de la souveraineté, de paix et de développement.

Le Chef de l'État et son hôte ont également échangé sur les initiatives diplomatiques, régionales et internationales en cours, notamment la Déclaration de principes signée entre la RDC et le Rwanda ainsi que les pourparlers de Doha.

Le Président de la République a salué l'engagement de la Belgique aux côtés de la RDC dans la défense de sa souveraineté et dans les efforts internationaux en faveur de la paix dans la région des Grands Lacs. Il a de plus été question de la position de l'Union européenne et des mesures prises en soutien au processus de stabilisation, particulièrement par le biais des sanctions ciblées à l'encontre des responsables de la déstabilisation dans l'Est de la RDC.

Garantir un environnement économique attractif

La visite récente du vice-Premier ministre belge à Kampala (Ouganda) et à Bujumbura (Burundi) a été évoquée, témoignant de l'intérêt de la Belgique pour une approche régionale intégrée à la résolution des crises.

Le climat des affaires et l'importance de garantir un environnement économique attractif et sécurisé pour les investisseurs ainsi que les entreprises belges actives en RDC ont aussi fait partie des discussions entre le Président de la République et Maxime Prévot, ajoute la Présidence.

La RDC et la Belgique ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer leur partenariat stratégique au service de la stabilité, de la paix et du développement durable, a-t-il conclu.