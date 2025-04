Congo-Kinshasa: Le Qatar réaffirme son soutien aux efforts déployés par la RDC pour instaurer la paix

Le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al-Khulaifi, a réaffirmé le soutien de l'Etat du Qatar aux efforts déployés par la RDC pour instaurer la paix. Mais aussi la proposition constante du Qatar en faveur du règlement des conflits par le dialogue et les moyens pacifiques, dans le respect du droit international, de manière promouvoir la stabilité et à renforcer la paix et la sécurité internationales.

Il l'a dit à l'issue de ses échanges avec la délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et de l'Eglise du Christ au Congo(ECC), ce lundi 28 avril à Doha.

Le ministre des Affaires étrangères du Qatar a aussi évoqué, au cours de la rencontre, les efforts internationaux déployés afin de résoudre le différend entre la RDC et le Rwanda.

Cette rencontre intervient quelques jours après la signature d'une déclaration conjointe entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC/M23, sous la médiation du Qatar.

Pour rappel, les deux parties se sont engagées à « travailler à la conclusion d'une trêve » en vue d'un cessez-le-feu effectif, à rechercher une solution politique au conflit et à éviter toute escalade militaire.

Bien avant le Qatar, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo et les pasteurs de l'Église du Christ au Congo étaient en tournée aux États-Unis dans le cadre du projet « Pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs ».

Ils ont été reçus à New York par le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, le Responsable Afrique du département d'État américain, des membres du Congrès américain travaillant sur les affaires extérieures, ...

Ils ont également rencontré de différentes personnalités, notamment les Présidents de la République de la région des Grands lacs mais aussi ceux de l'Europe.