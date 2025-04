Ile Maurice: Kareena Neisius libérée sous caution

Kareena Neisius, directrice de Mercantile & Maritime Ltd, a été arrêtée dans la soirée du lundi 28 avril par les enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC). Cela, dans le cadre de l'enquête sur l'attribution controversée d'un contrat pétrolier par la State Trading Corporation, évalué à quelque Rs 30 milliards et conclu sans appel d'offres public.

Souffrante au moment de son arrestation, Kareena Neisius a été transportée à l'hôpital Victoria, à Candos. Mais ce mardi 29 avril, elle a comparu devant le tribunal de Rose-Hill pour une motion de remise en liberté sous caution. La FCC n'ayant pas objecté à cette demande, Kareena Neisius retrouve ainsi la liberté. Elle devra s'acquitter d'une caution de Rs 400 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 3 millions.

Pour rappel, la veille, accompagnée de son avocat Me Yahia Nazroo, Kareena Neisius avait été soumise à un interrogatoire «under warning» d'une durée de plus de neuf heures. Cette audition constitue une étape cruciale dans cette affaire qui alimente les débats au sein de la classe politique et suscite une vive inquiétude dans l'opinion publique.