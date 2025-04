Ethiopie: Le pays s'impose comme un pôle d'innovation technologique et de startups - Ministre Belete

<strong>Addis-Abeba, le — L'Éthiopie se positionne rapidement comme un pôle d'innovation technologique et de startups, grâce aux efforts coordonnés des secteurs public et privé, a dévoilé le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Belete Mola.

S'exprimant lors de la conférence Innovation Africa 2025 qui se tient actuellement à Addis-Abeba, le ministre a souligné la croissance de l'économie de l'innovation en Éthiopie.

Belete a souligné l'engagement de son ministère à créer un environnement propice à l'entrepreneuriat en favorisant des partenariats solides entre l'industrie et le monde universitaire et en élaborant des politiques de soutien à la croissance des startups.

Il a également déclaré que les perspectives d'emploi des jeunes Africains dépendent de la capacité du continent à développer les compétences nécessaires pour être compétitif sur un marché de plus en plus mondialisé et concurrentiel.

Assurer l'inclusion, a-t-il souligné, est essentiel pour libérer le plein potentiel des populations diverses et favoriser un écosystème axé sur l'innovation.

Il a souligné l'importance fondamentale de libérer le potentiel des étudiants africains grâce à l'enseignement des STEM et à l'accès aux établissements d'enseignement supérieur.

« À cette fin, nous devons investir dans des systèmes d'apprentissage qui non seulement favorisent la réussite scolaire, mais cultivent également l'esprit critique, la résolution de problèmes et l'innovation », a indiqué Belete.