Afrique Centrale: Inauguration d'un pont très attendu entre Bongor au Tchad et Yagoua au Cameroun

Il était très attendu, et il est désormais officiellement en service : le pont sur le fleuve Logone entre Bongor, au Tchad, et Yagoua, au Cameroun, baptisé « Pont de l'Amitié, de l'Espoir et de l'Unité Tchad-Cameroun ». Au bout de cinq années de travaux, dont deux de retard, les chefs de gouvernement des deux pays ont inauguré ce 28 avril 2025 cette infrastructure qui doit faciliter le commerce et les déplacements des riverains.

Le projet datait de l'époque coloniale, le voilà finalement réalisé. Le Premier ministre du Cameroun, Joseph Dion Ngute, et celui du Tchad, Allah-Maye Halina, ont officiellement coupé le cordon en présence du président de la Banque africaine de développement et de l'ambassadeur de l'Union européenne, les principaux bailleurs de ce projet à 92 milliards de francs CFA (140 millions d'euros). Dans le détail : 74 milliards pour le pont, et le reste pour les routes d'accès, bâtiments...

D'une longueur de 620 mètres, le pont viendra se substituer au trafic des pirogues et des bacs, pas toujours en très bon état et fréquemment visés par les hippopotames, occasionnant régulièrement des accidents et des décès.

Le passage est gratuit

Amadou Dahirou, le Lamido de Yagoua, apprécie, au micro de François Mazet : « Tout le long du Logone, nous sommes des frères. On dit souvent que quand la route passe, le développement suit. Ça nous facilite la tâche parce que, quand il y a les saisons pluvieuses, ce n'est pas praticable. Les chargements seront désormais plus rapides. »

Le chef traditionnel relève que cette route offre un nouveau chemin sécurisé pour les marchandises qui transitent par les ports camerounais vers le Tchad. Les riverains espèrent une accélération des échanges commerciaux, notamment agricoles.

Le pont est gratuit. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu pour éviter toute tracasserie policière et douanière.