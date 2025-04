Soudan: Le ministère de la Culture et de l'Information condamne le génocide commis par la milice terroriste dans la région d'Al-Salha

Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement, M. Khaled Al-Eaysir a condamné le génocide commis par la milice rebelle terroriste contre 31 citoyens non armés, dont certains étaient mineurs, dans la région d'Al-Saliha à Omdurman lundi.

Al-Eaysir a déclaré dans un communiqué publié lundi par le ministère que le retard dans la condamnation de cet événement malheureux à l'époque ne reflète en aucun cas un manque de principes ou un recul par rapport aux constantes sur lesquelles tous les citoyens du pays s'accordent. Il a souligné que la déclaration publiée lundi par le ministère des Affaires étrangères est venue en coordination directe avec le ministère de la Culture et de l'Information, sur la base de notre conviction commune en la responsabilité nationale et de notre rôle en tant qu'entité médiatique soucieuse d'accomplir ce devoir d'éclaircissement envers le peuple et l'opinion publique, au niveau local et international.

Al-Eaysir a souligné que les institutions médiatiques affiliées au ministère de l'Information avaient rempli leur rôle dès le premier instant de l'incident, notant que le ministère avait mené les consultations et les enquêtes nécessaires pour collecter des données auprès des organismes officiels concernés par le dossier de l'incident et ses conséquences juridiques (à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan).

Al-Eaysir a ajouté que le ministère écoute attentivement la voix du peuple et accorde une grande attention à toutes les opinions et commentaires soulevés par les citoyens, les considérant comme une source de force et d'orientation. Il a souligné que le respect des opinions du peuple et la réponse à sa volonté constituent un pilier fondamental de la méthodologie de travail du ministère, qui restera engagé à exprimer les aspirations et les orientations des citoyens en toute transparence et responsabilité.