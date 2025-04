Soudan: Le gouvernement du Darfour-Nord publie une déclaration sur l'attaque d'une milice terroriste contre El Fasher

Le gouvernement de l'État du Nord-Darfour a confirmé que la ville d'El Fasher a été témoin lundi matin, d'un intense bombardement d'artillerie dans toutes les parties de la ville par la milice terroriste Al-Dagalo, utilisant tous les types d'artillerie de manière brutale qui a entraîné la mort d'un certain nombre de citoyens innocents.

Il a noté que les bombardements de représailles ont été suivis d'une attaque à grande échelle sur la ville sur trois axes, avec des forces lourdes et de la machinerie lourde, commençant à 9 heures du matin et se poursuivant jusqu'à 15 heures, en plus d'échanges d'artillerie intermittents jusqu'à 18 heures.

Le gouvernement a déclaré dans son communiqué publié lundi au nom du gouverneur de l'État du Nord-Darfour, Al-Hafiz Bakhit Mohammed, que les forces armées et les forces qui les soutiennent, les ont affrontés avec bravoure, sacrifice de soi et virilité, et ont infligé de lourdes pertes en vies humaines, dirigées par le commandant de la force rebelle, le brigadier (non formel) Idris Younis, tandis que ceux qui sont restés ont fui le champ de bataille, laissant derrière eux leurs corps éparpillés dans les rues.

Le gouvernement a considéré la victoire d'aujourd'hui sur la milice et la mort du commandant rebelle comme un ajout aux victoires successives remportées par les forces armées et leurs forces de soutien dans toutes les attaques menées par la milice terroriste Al-Dagalo sur la ville, qui se sont élevées à 208 attaques dans lesquelles ils ont goûté l'amertume de la défaite.