Soudan: La 6e division d'infanterie repousse une attaque de la milice sur El Fasher, tuant le chef de l'attaque

Le commandant de la 6e division d'infanterie à Al-Fasher, le Maj-Gen Mohamed Ahmed Al-Khidr a annoncé que les forces de la division et les forces qui la soutiennent ont repoussé lundi 28 avril, l'attaque perfide n° (208) lancée par la milice terroriste d'Al-Dagalo sur la ville d'El-Fasher à partir de quatre axes.

Il a souligné que la bataille avait commencé à huit heures du matin et s'était poursuivie pendant plus de sept heures au cours desquelles la milice avait mobilisé toutes ses énergies de différentes parties en utilisant des machines lourdes et diverses pièces d'artillerie qui ont pilonné les camps de déplacés et les maisons des citoyens, en plus des véhicules blindés et des drones stratégiques.

Cependant, malgré toute cette mobilisation de matériel et de fournitures, leur complot échoua. Le général Khader a ajouté, selon le communiqué publié par la sixième division, que les vaillantes forces ont affronté la milice avec toute leur force, leur compétence et leur habileté, car le chef de l'attaque terroriste a été éliminé, ainsi qu'un grand nombre de membres de la milice qui avaient été trompés en les jetant dans l'enfer d'El Fasher avec une poignée d'argent qui ne leur construirait pas un avenir et ne leur redonnerait pas la vie après l'avoir perdue.