Madagascar: Célébration et Louange - Exo, en tournée au pays

Pour la énième fois, Exo est de retour à Madagascar. Sept ans après leur dernier passage dans la Grande île, le groupe de louange compte plusieurs dates de concert dont deux dans la capitale et un autre à Toamasina

« Que ton règne vienne », ce titre évocateur d'un des tubes du groupe Exo sera le fil rouge de sa tournée dans la Grande île. De retour en terre connue, Chris et Laura Christensen donnent rendez-vous au public malgache tout au long de la semaine. Première date, demain, au Cci Ivato à l'occasion de la fête du travail. Un concert VIP durant lequel la formation dévoilera de nouvelles compositions pour compléter le répertoire essentiellement tiré des sept albums « Éclats ». En second lieu, le public se régalera samedi 3 mai au théâtre de verdure d'Antsahamanitra. Après la répétition générale d'hier, artistes et musiciens se mettent sur le même diapason et tout est fin prêt. Entre les « Glorifie ton nom », « J'élève la voix » ou encore « Il est Seigneur », « Ton nom » et « Je veux être ton ami », le public pourra chanter d'une même voix avec le groupe.

Lors de la conférence de presse qui s'est tenue à Behoririka hier, les organisateurs ont annoncé que le thème vise à rassembler, fédérer et inspirer la foi et l'espérance par le biais de louanges et d'adoration. Bien connues des adorateurs et des passionnés de célébration et de louange, les chansons d'Exo sont des incontournables dans le milieu de la musique évangélique francophone. Cette fois encore, Exo compte offrir des prestations conformes aux normes internationales tant au niveau des moyens techniques qu'au niveau organisationnel. Une promesse qu'ils réitéreront pour le concert qui se tiendra à Toamasina le 9 mai au Crjs. Toutefois, ils iront à la rencontre de leurs inconditionnels au Havoria Anosy dans la matinée du 2 mai.

Pour ce faire, ils seront entourés d'une équipe malgache qui les épaulera tout au long de la tournée, mais aussi dans d'autres contrées. En effet, selon le pasteur Fanomezantsoa Robinson et non moins bassiste, les musiciens qui les accompagnent sont en voie d'intégrer le groupe. De ce fait, Chris Christensen prend sa guitare en main, tandis que Laura se positionne derrière son micro. Laura, Gabhy, Harilanto et Landry feront les choeurs, tandis que le pasteur Miary et Manantsoa seront au clavier. Pasteur Fano jouera de la basse, Frédéric de la guitare, Fitahiana de la batterie, Hasina du saxophone, Tsanta de la trompette. Une équipe talentueuse qui plongera le public dans une atmosphère de louange pendant pas moins de trois heures.