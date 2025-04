Madagascar: Ministère des Travaux Publics - Poursuite de réfection des routes dans les grandes villes

Après celles de la capitale Antananarivo, les rues de la Commune Urbaine de Fianarantsoa ont également refait peau neuve. Ce vendredi, le ministère des Travaux Publics, dirigé par Richard Rafidison, a présenté les fruits des travaux de réfection et d'entretien qu'il a entrepris depuis quelques mois. Selon les responsables du MTP, les travaux ont été réalisés grâce au financement des Fonds Routiers.

L'événement de ce vendredi était ainsi marqué par l'ouverture du pont d'Antamponjina et d'une visite du tronçon de route entre Jovenna Tsaramandroso et St Joseph Andohanatady, qui a bénéficié d'un entretien. Les dommages causés par les inondations et l'accumulation des ordures dans les systèmes de drainage ont conduit le MTP à la réalisation de ces travaux. Les routes de Tsaramandroso et d'Antady ont également été réhabilitées avec la construction d'une « chaussée en béton » et de nouveaux canaux pour faciliter l'écoulement de l'eau.

PIC 3

Après Fianarantsoa, une visite de chantier a aussi été organisée dans la Commune Urbaine de Farafangana afin de constater de visu l'avancement des chantiers pour la réhabilitation des artères principales de la commune. Ces travaux, souligne-t-on du côté du MTP, s'inscrivent dans le projet PIC 3, financé par la Banque mondiale et l'Etat malgache. La visite a permis aux responsables, issus de la direction régionale du MTP, de la préfecture, de la commune et des partenaires techniques et financiers, de constater que la stabilisation du sol et la construction du canal sont en grande partie achevées. L'entreprise se prépare désormais au recouvrement en bitume des routes concernées. « L'objectif de ce projet est de faciliter la circulation et de développer Farafangana grâce à des infrastructures durables », a-t-on indiqué.