Madagascar: Tourisme - Vers une professionnalisation des acteurs

Le renforcement du capital humain dans le du secteur du tourisme est une grande priorité pour le ministère du Tourisme et de l'Artisanat ainsi que pour la Confédération du Tourisme de Madagascar.

Les formations des acteurs, surtout en ce qui concerne les métiers de base des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme, se poursuivent ainsi dans toutes les régions de l'île. L'objectif consiste à professionnaliser les acteurs au sein de ce secteur pourvoyeurs d'emplois et de devises à la nation afin d'améliorer la compétitivité des industries touristiques à Madagascar. Une formation de formateurs a, entre autres, été organisée dans les régions de Boeny, de Menabe et de DIANA, et ce, en étroite collaboration avec l'Organisation Internationale de la Francophonie. Rien que pour la région de DIANA, vingt participants ont bénéficié de ce renforcement de compétences sur cinq métiers de base, à savoir, femme de chambre, serveur-barman, cuisine locale, guide touristique et réceptionniste.

Améliorer la compétitivité

Dans la même foulée, la Confédération du Tourisme de Madagascar ne ménage pas ses efforts pour promouvoir des formations gratuites au profit des acteurs touristiques dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Miatrika. Les modules de formation couvrent plusieurs thématiques, telles que la langue anglaise, les techniques de service en salle et au bar, l'accueil en restauration et le service des étages. Il est à rappeler que l'objectif de la mise en oeuvre de ce programme Miatrika consiste à organiser des formations pratiques et certifiantes en vue de stimuler les recrutements, d'améliorer la compétitivité des entreprises et la qualité des services touristiques à Madagascar.

Respect de l'hygiène

Toujours dans le cadre de la professionnalisation des acteurs opérant dans le secteur du tourisme, le ministère de tutelle a organisé un atelier de sensibilisation sur les bonnes pratiques de l'hygiène dans les gargotes en commençant dans la ville de Toamasina. Outre le renforcement de compétence en matière de respect de l'hygiène et de sécurité alimentaire, les 160 gargotiers mobilisés dans cette région, oeuvrant dans la filière agro-alimentaire, ont bénéficié des formations concernant l'alignement des pratiques locales sur les standards internationaux. L'amélioration de la qualité de services garantira la sécurité des consommateurs, qu'ils soient des touristes nationaux ou étrangers.