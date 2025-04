Madagascar: Internet - Blueline étoffe ses offres

Blueline élargit ses gammes d'offres internet. Durant une conférence de presse, tenue la semaine dernière à son siège à Andranobevava, l'opérateur a annoncé le lancement de deux nouveaux produits. Il s'agit, en l'occurrence, de la nouvelle gamme 4G et de la nouvelle box Internet.

« Notre gamme 4G se distingue par sa grande flexibilité et par la générosité de ses volumes de données », a expliqué Julien Morel, directeur commercial et marketing de Blueline. « Ce nouvel équipement enrichit notre gamme 4G existante en offrant une expérience utilisateur optimisée, simple, fluide et parfaitement adaptée aux usages numériques actuels » a-t-il continué. Il s'agit en somme, d'un large éventail d'offres, conçu pour répondre à tous les usages : navigation quotidienne, streaming, apprentissage en ligne. L'opérateur offre, par ailleurs, des recharges sans engagement à des prix compétitifs ainsi que des recharges « DATA NUIT » spécialement conçuEs pour une utilisation entre 23h et 7h du matin.

Box internet

Quant à la box internet de Blueline, elle est plus performante, pensée pour un usage quotidien fluide. En effet, dans un souci constant d'amélioration de l'expérience utilisateur, Blueline sort un nouveau modèle de box internet, conçu pour répondre aux attentes des foyers modernes, et leur permet de profiter pleinement de forfaits pour la navigation, la messagerie instantanée, les emails, les réseaux sociaux, la musique en streaming, ainsi que l'achat et la vente en ligne... « Ce nouveau produit est plus compact et dispose de plus d'autonomie, plus rapide à installer et doté d'une connectivité renforcée et assure une connexion stable et continue dans la zone de couverture » selon toujours Julien Morel.