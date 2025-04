Madagascar: Textile Madagascar - Ergonomie, technologie et qualité de vie au travail à l'honneur chez Actual Textiles

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la Santé et Sécurité au Travail, Actual Textiles, acteur majeur du Textile à Madagascar, a organisé ce 28 avril 2025 une journée de sensibilisation innovante, en collaboration avec l'OSTIE, sur le thème de l'ergonomie au travail et l'intégration de la technologie et de l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer le bien-être des collaborateurs.

Une démarche proactive pour la santé au travail

Consciente des enjeux liés à la prévention des risques professionnels, Actual Textiles s'engage depuis plusieurs années dans une démarche active de promotion de la Santé et Sécurité au Travail. Pour cette édition 2025, l'entreprise a choisi d'aborder l'ergonomie comme levier fondamental de performance et de qualité de vie au travail.

Une collaboration enrichissante avec l'OSTIE

L'intervention des experts de l'OSTIE a permis de mettre en lumière les principes d'ergonomie applicables dans les ateliers textiles. À travers des démonstrations pratiques, des conseils adaptés au secteur et des échanges participatifs, les employés ont pu mieux comprendre comment adapter leur poste de travail, prévenir les troubles musculo-squelettiques (TMS) et optimiser leurs gestes au quotidien.

IA et bien-être au travail : une vision tournée vers l'avenir

La sensibilisation a également permis d'informer les employés sur le rôle potentiel de l'intelligence artificielle dans l'amélioration du bien-être au travail. L'initiative a suscité un vif intérêt et témoigne d'une volonté claire d'explorer les innovations technologiques au service de la qualité de vie en entreprise.

Un engagement durable dans le secteur du Textile à Madagascar

À travers cette initiative, ACTUAL TEXTILES renforce son image d'entreprise innovante, soucieuse du bien-être de ses collaborateurs et fidèle à ses valeurs. Elle démontre qu'il est possible de concilier productivité industrielle, prévention des risques et amélioration des conditions de travail, tout en valorisant le secteur du Textile à Madagascar sur la scène internationale.

Mot de la direction « La santé et la sécurité de nos collaborateurs restent au coeur de nos priorités. À travers cette journée de sensibilisation, nous réaffirmons notre engagement à construire un environnement de travail toujours plus sain, plus sûr et plus humain. L'avenir du Textile à Madagascar passe par l'innovation, mais surtout par le respect et le bien-être de celles et ceux qui font vivre ce secteur. »

-- Madame Mezbine HIRIDJEE et Monsieur Ilann HIRIDJEE

Direction Générale - ACTUAL TEXTILES