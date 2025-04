Afrique: Haltérophilie/Championnat d'Afrique - Des résultats prometteurs pour les jeunes talents

Madagascar a fait vibrer les haltères lors du Championnat d'Afrique d'haltérophilie, qui s'est tenu à Maurice. Représentée par cinq jeunes athlètes prometteurs, la Grande île a décroché deux médailles d'or et sept médailles d'argent.

À leur retour à Madagascar, les héros du jour ont été chaleureusement accueillis à Ivandry par Harinelina Jean Alex Randriamanarivo, président de la Fédération Malgache d'Haltérophilie et récemment nommé vice-président de la Weightlifting Federation of Africa (WFA). « Je tiens à remercier le président de la République, Andry Rajoelina, pour son engagement en faveur du sport à Madagascar, ainsi que le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité Olympique Malgache pour leur soutien indéfectible », a-t-il déclaré.

Fort de son expérience, il a également annoncé une grande nouvelle : l'ouverture prochaine d'une Académie Olympique d'haltérophilie en Égypte. « L'expert international qui va diriger l'académie viendra à Madagascar pendant une semaine pour partager son savoir-faire. Nous envisageons aussi de faire venir un expert bulgare afin d'élever encore le niveau de nos leveurs de fonte », a-t-il ajouté avec ambition.

En outre, parmi les performances marquantes, Havotriniaina Rakotomandimby s'est illustré dans la catégorie des 55 kg, où il a survolé la compétition face à cinq adversaires. Sacré champion d'Afrique, il a remporté deux médailles d'or (épaulé-jeté : 118 kg ; total olympique : 211 kg) et une médaille d'argent à l'arraché (93 kg). « Nos adversaires étaient redoutables, mais grâce à la préparation, à l'effort et au travail acharné, nous avons réussi. Une petite erreur à l'arraché m'a privé d'un troisième or, mais je vais redoubler d'efforts pour être prêt pour la prochaine compétition. Mon rêve ? Participer aux Jeux Olympiques, comme tout athlète », confia-t-il.

Une relève prometteuse

Les autres athlètes n'ont pas démérité. Andriamahefa Jules Antonio (61 kg) et Fabia Andriamitantsoa (45 kg) ont chacun ramené trois médailles d'argent, tandis que Miadantsoa Raïma Vaniah s'est classée quatrième et Ravo Cadeau a complété la délégation malgache. Pour Eric Herman Andriantsitohaina, entraîneur national, ces résultats sont une belle récompense : « Nous avons misé sur la relève pour ce championnat. Malgré leur manque d'expérience, les résultats sont satisfaisants à 80 %. Pour aller plus loin, il faudra renforcer la préparation mentale et psychologique, des aspects cruciaux dans notre discipline ».