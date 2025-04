Madagascar: Développement rural - Introduction de techniques innovantes pour la gestion des pâturages et du bétail

Un nouveau projet intitulé « Growing Greener » ou Restauration et utilisation durable des systèmes agropastoraux dans les paysages arides ouverts d'Afrique australe, est mis en oeuvre dans la région Atsimo Andrefana.

Ce projet a pour objectif de promouvoir des systèmes agropastoraux dirigés par les communautés, orientés vers le marché, orientés vers le marché, tout en visant à prévenir la dégradation des paysages et à favoriser un développement rural durable. Ce projet réalisé avec le financement du ministère fédéral allemand de l'Environnement, de la Protection de la nature, de la Sécurité nucléaire et de la Protection des consommateurs (BMUV), dans le cadre de l'Initiative Internationale pour le Climat (IKI), sera mis en oeuvre sous la coordination du consortium GIZ-Conservation International. Il est également placé sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage ainsi que du ministère de l'Environnement et du Développement Durable. En effet, ces deux départements ministériels s'engagent activement à préserver les ressources naturelles tout en oeuvrant pour l'autosuffisance alimentaire, la protection de l'environnement et le bien-être des populations locales.

Pratiques d'élevage durables

En outre, ce projet innovant et multinational met en oeuvre le concept « Herding for Health » (H4H) pour la gestion du bétail et des parcours à différentes échelles, en adaptant cette approche aux contextes locaux du Botswana, de Madagascar, de l'Afrique du Sud et de la Zambie, tout en bénéficiant d'une portée régionale au sein de la SADC (Communauté de développement de l'Afrique australe), a-t-on indiqué. Il vise principalement à développer des systèmes d'utilisation des terres agropastorales dirigés par la communauté et axés sur le marché, afin de prévenir la dégradation des sols et des paysages, tout en favorisant un développement rural durable.

Ce qui permettra également de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en appuyant des pratiques d'élevage durables et résilientes face au climat. L'approche durable promue visait à renforcer les puits de carbone naturels, grâce à l'amélioration de la couverture végétale tout en préservant les sols et en limitant leur dégradation. La protection des écosystèmes est également une priorité, tout en garantissant la sécurité alimentaire des communautés rurales.

Échanges directs

Il est à noter que ce nouveau projet est lancé dans la région Atsimo Andrefana. Plus concrètement, des techniques innovantes y seront introduites pour la gestion des pâturages et du bétail, et ce, par le biais de l'adoption de solutions basées sur la nature. Le projet vise également à renforcer l'accès des Petites et Moyennes Entreprises au marché et investira dans la restauration des paysages. La diffusion des approches et le renforcement des compétences des acteurs à l'échelle régionale, et partant nationale n'est pas en reste. Toutes les parties prenantes pour la mise en oeuvre de ce projet ont effectué une descente sur le terrain dans la région Atsimo Andrefana, lors de son lancement officiel. Il y a eu des échanges directs avec les communautés locales impactées par le projet dans le district de Betioky dans le but de constater de visu les réalités locales et d'élaborer des actions à entreprendre dans le cadre de sa mise en oeuvre. Tout cela contribue à la transformation du système agricole à Madagascar, a-t-on conclu.