Madagascar: Hery Rasoamaromaka - « L'assainissement de la capitale n'est pas une opération ponctuelle »

Le gouverneur de la région Analamanga a tenu une conférence de presse hier matin afin de mettre... les points sur les « i » et les barres sur les « t » sur la situation, notamment après la visite d'Etat d'Emmanuel Macron et le Vème Sommet de la COI mais aussi dans la perspective du 45ème Sommet de la SADC.

Bien-être. L'homme fort d'Ambohidahy a réitéré que les opérations d'assainissement et de réorganisation de la capitale de Madagascar, qui est également le chef-lieu de la Région Analamanga, ne sont pas ponctuelles mais vont se poursuivre en vue du 45ème Sommet des chefs d'Etat membres de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe ou plus communément SADC. Le gouverneur a toutefois souligné que « ces opérations d'embellissement et de nettoyage - dans tous les domaines - ont pour but d'améliorer le bien-être des Tananariviens et des Tananariviennes ainsi que de tous les Malgaches de passage dans la capitale qui ont droit à une ville où il fait bon vivre », tout au long de l'année mais pas uniquement le temps d'une visite d'Etat et/ou d'un Sommet régional.

Rayonnement international. « Une Ville plus propre et mieux organisée » s'inscrit également dans le cadre des préparatifs visant à accueillir dignement et avec le sens de l'hospitalité légendaire des Malgaches, le 45ème Sommet des Chefs d'Etat membres de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC). Un rendez-vous important pour le pouvoir ainsi que pour la Région Analamanga, qui tient à garantir un environnement propre et moderne pour l'occasion. Hery Rasoamaromaka d'assurer que tous ces efforts, visant à renforcer le rayonnement international de Madagascar, sont placés sous la direction du président Andry Rajoelina.

Sérénité et stabilité. Sur le plan politique, le secrétaire national du TGV Antananarivo qui est pour des débats constructifs, n'a pas manqué de répondre à « l'opposition qui ne propose aucune solution positive pour le pays, mais se contente de faire des critiques stériles ou d'alimenter des polémiques qui n'ont pas lieu d'être ». Et de déplorer « les commentaires sur les réseaux sociaux concernant la couleur « fotsy sy mainty » (blanc et noir) de la veste du chef de l'Etat aux obsèques du Pape François qui s'apparentent à une ingérence dans la vie privée d'une personne ». Hery Rasoamaromaka a réaffirmé l'importance de la sérénité et la stabilité pour le peuple malgache. Comme celles dont les Malgaches ont fait preuve lors de la visite d'Etat du président Emmanuel Macron et du Vème Sommet de la Commission de l'Océan Indien dont la double réussite a laissé les détracteurs du régime... COI.