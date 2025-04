Ile Maurice: L'inquiétude grandit après des jours sans nouvelles de Tidanie, Jérémie et Ivan

Les membres de la National Coast Guard (NCG) et ceux de l'Hélicopter Squadron de la police étaient toujours à pied d'oeuvre, hier après-midi, pour tenter de retrouver trois habitants de Bain-des-Dames dont les disparitions ont été signalées à la police par leurs proches le vendredi 18 avril. Selon leurs familles respectives, les trois amis étaient sortis, comme à leur habitude, la veille - jeudi en fin d'après-midi - pour aller pêcher et devaient rentrer dans les heures qui suivaient. Mais depuis, ils ne donnent plus signe de vie.

Où sont donc passés Jacques Laval Dormente, alias Tidanie, un pêcheur enregistré âgé de 43 ans (qui compte plus de 20 ans d'expérience dans le domaine), Louis José Jérémie Lemontagnard, 32 ans, et Nicolas Presley Ivan Haggoo, 29 ans ? C'est la question que tous se posent, mais aussi sur quel bateau les trois hommes sont partis pêcher, car les deux embarcations qui appartiennent à Tidanie sont tou- jours mouillées dans le lagon à Bain-des-Dames.

Cela fait plusieurs jours que les va-et-vient se sont multipliés sur la plage concernée. Proches, amis et policiers s'activent dans le cadre des recherches, tandis que l'épouse de Jacques Laval Dormente ne quitte plus le rivage des yeux, si ce n'est pour se rendre dans les bureaux de la NCG pour s'enquérir de la situation ou compléter les démarches administratives. Ceux qui connaissent Tidanie ne cessent de répéter l'excellent pêcheur aguerri qu'est le quadragénaire et son amour pour la mer, tout en espérant le revoir sain et sauf, et vite. «Mo res la depi 18 an. Depi mo konn li, mo konn li peser. Ils n'ont pas l'habitude de faire plus de 18 heures en mer lorsqu'ils vont pêcher. Je ne sais pas si les opérations de recherches ont débuté depuis vendredi, mais nous ne pouvons désormais qu'attendre et espérer», confient des proches rongés par l'inquiétude.

«J'étais sortie et, plus tôt, mon fils m'avait dit qu'il irait à la pêche vers 18 heures ce jour-là. Ne le voyant toujours pas revenir le lendemain après-midi (NdlR, vendredi), nous avons décidé de nous rendre à la police. C'est samedi que les recherches ont alors commencé par les gardes-côtes», confie pour sa part Rosélia, la maman de Jérémie Lemontagnard. Perdue et peu informée de la situation, elle dit s'en remettre à Dieu pour les aider à retrouver son fils.

Bien qu'il ne soit pas pêcheur de profession, Jérémie cumulait divers emplois, selon ses proches, pour subvenir aux besoins de ses deux enfants, dont il vit séparé de la mère. Et, tout comme ses deux amis avec lesquels il va toujours «tras enn lavi», le trentenaire était passionné par la mer. Le jour de sa disparition, il a tenté d'appeler sa mère au téléphone vers 20 h 45, mais celle-ci étant occupée à ce moment-là, elle regrette encore d'avoir manqué son appel, nous a expliqué Kathleen, sa soeur. Depuis, leurs nombreuses tentatives de rappel pour avoir de ses nouvelles sont restées vaines, se désole-t-elle.

Chez les Haggoo, la maman d'Ivan peinait à parler tant le poids de l'incertitude dans ce genre de situation est lourd à porter. Accablée et en larmes, elle s'est refusée à tout commentaire. Il nous revient cependant que les soeurs du jeune homme, qui est aussi père de deux enfants et cuisinier de profession, se sont rendues, hier, dans les bureaux du Central Crime Investigation Department pour les besoins de l'enquête.