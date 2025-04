Madagascar: État-Unis/Basketball - Mathias M'Madi se présente à la Draft NBA

Le jeune meneur malgache Mathias M'Madi poursuit son rêve américain. Il se présentera à la Draft NBA, prévue vers la fin du mois de juin.

Une belle carrière en perspective ? Le rêve américain est à portée de main, mais reste encore difficile à atteindre pour le jeune basketteur malgache, confronté à une rude concurrence dans la discipline. Dans une annonce officielle publiée sur sa page Facebook, Mathias M'Madi a déclaré son intention de se présenter à la Draft NBA 2025, destinée à la sélection de jeunes basketteurs prometteurs, qui se tiendra fin juin aux États-Unis.

« Après mûre réflexion, j'ai décidé de me présenter à la Draft NBA 2025. Jouer en NBA est mon objectif ultime. Je continuerai à travailler dur pour progresser. Je tiens à remercier le CB Morón et ses entraîneurs pour leur soutien, ainsi que mes fans pour tout leur amour. Merci à la Fédération Malgache de Basketball de m'avoir sélectionné, et surtout à mes parents pour leur soutien », confie-t-il.

Après avoir démontré son talent pendant l'Afrobasket U18, qui s'est tenu à Madagascar en 2022, puis lors de la Coupe du monde U19 de 2023 en Hongrie, où il a été sacré meilleur marqueur du tournoi avec 169 points en sept matchs, sa trajectoire semble toute tracée.

À la suite de l'Afrobasket 2022, Mathias M'Madi a rejoint la NBA G-League Ignite, une équipe de développement affiliée à la NBA Gatorade League, basée à Henderson, dans le Nevada. Cette formation regroupe de jeunes talents potentiels en vue de la Draft NBA.

Porte d'entrée à la NBA

Actuellement joueur du CB Morón, un club de deuxième division espagnole, Mathias M'Madi a affûté ses armes en Europe. Dans la nuit du 25 au 26 juin, la sélection des meilleurs jeunes talents mondiaux aura lieu au Barclays Center de Brooklyn, et Mathias M'Madi en fera partie. Les meilleurs joueurs des universités américaines, de la célèbre G-League et des championnats étrangers seront en concurrence : pas moins de quatre-vingt-quatre jeunes espoirs sont attendus. Mais seuls cinquante-huit seront choisis, les vingt-six autres ne rejoindront pas la NBA à l'issue de cette Draft.

Au cours de cette soirée, les commissaires de la NBA et les dirigeants des trente franchises sélectionneront tour à tour un joueur issu de l'université, du lycée ou de l'étranger. La Draft représente la principale porte d'entrée pour la majorité des futurs joueurs NBA. Pour y prétendre, chaque candidat doit avoir au moins 19 ans le jour de la Draft et avoir quitté le lycée depuis plus d'un an. Les joueurs étrangers âgés de plus de 22 ans, ainsi que les universitaires ayant terminé leur cursus, sont automatiquement admissibles.

Difficile à arrêter et excellent dribbleur sur le terrain, Mathias M'Madi aura sa chance parmi les jeunes prétendants, à condition de convaincre par ses performances.