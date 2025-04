Madagascar: Slalom/1re manche - Juan Rakotojohary démarre fort

Le pilote du FMMSAM, Tovonen Jr, sur une Clio, décroche la victoire durant la première manche du championnat de Madagascar des slaloms.

Belle victoire d'entrée pour le triple champion de Madagascar. Les amateurs de sensations fortes et de vitesse ont été gâtés. Le spectacle était au rendez-vous, samedi et dimanche, à l'occasion de la première manche du championnat de Madagascar de slalom. La course s'est déroulée sur la piste poussiéreuse, roulante et légèrement glissante du circuit TMF Rally, situé en bout de piste à Ivato.

Le pilote du club FMMSAM, Juan Rakotojohary, au volant d'une Clio M11, a décroché la victoire. Tovonen Jr a réalisé le meilleur temps sur la piste A (1:33,04) et sur la piste B (1:34,73) et, bien évidemment, le meilleur cumul (3:07,77). « J'ai bien apprécié cette première manche. Certes, j'ai devancé mes poursuivants, mais ils m'ont suivi de très près. Cette saison, je vais conduire mon ancienne Clio, alors que l'an passé, j'en avais essayé une autre... », confie le vice-champion national 2024.

« La voiture a été bien préparée, malgré quelques mises au point. D'ailleurs, je n'ai pas eu assez de temps de roulage à cause du temps pluvieux de ces derniers mois. La voiture a un bon comportement. À cette allure, la saison va être très disputée », ajoute-t-il.

Le pilote de l'Asacm, Frédéric Rabekoto, sur Peugeot 306 M11, monte sur la deuxième marche du podium avec un cumul de 3:12,37. Son meilleur temps sur la piste A est de 1:34,99 et sur la piste B, de 1:37,38.

Du spectacle

« Tout s'est bien déroulé. La voiture va bien, c'est le plus important. Je me suis bien amusé sans me soucier des problèmes mécaniques. J'ai essayé d'accentuer un peu le rythme, notamment en vue de la préparation du prochain rallye », mentionne Fred qui ambitionne de participer à toutes les manches du championnat de slalom ainsi qu'à celles du rallye.

Le champion en titre, Olivier Ramiandrisoa, du club Asacm également, au volant d'une Citroën C2 M10, complète le podium. Il a signé le troisième meilleur cumul, 3:13,23, avec un chrono de 1:35,87 sur la piste A et 1:37,36 sur la piste B.

Les frères Rasoamaromaka, du TMF, ont assuré le spectacle dans la catégorie des quatre roues motrices. Faniry, sur une Peugeot 208 T16, a signé le meilleur temps toutes catégories confondues avec un cumul de 3:02,6 (1:31,2 sur la piste A et 1:31,5 sur la piste B).

« La voiture est bien préparée, surtout en vue de la première manche du rallye. Nous avons pris du plaisir sur cette belle piste du TMF. Nous avons d'ailleurs participé pour offrir du spectacle », souligne Faniry.

Son frère, Mika, a conduit une Mitsubishi Evo X à la place de la P206 prévue. « La P206 n'a pas été prête à temps. Elle le sera pour le rallye FMMSAM. C'est pour cela que j'ai conduit l'Evo X. Nous avons bien apprécié la piste glissante que les spectateurs attendaient », se réjouit Mika.

La première manche du championnat de Madagascar de rallye aura lieu le 10 mai, et la deuxième manche du slalom, les 7 et 8 juin.