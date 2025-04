Madagascar: Festival 'Tafan-Gilita' - La guitare acoustique à l'honneur

La guitare acoustique sera reine les 14 et 15 septembre lors de la première édition du Festival "Tafan-Gilita". Un rendez-vous vibrant dédié aux passionnés de musique acoustique.

Un grand événement se prépare pour les amoureux de l'acoustique. Les 14 et 15 septembre, la toute première édition du Festival "Tafan-Gilita" s'installera, avec pour mission de rendre hommage aux artistes acoustiques qui, de génération en génération, font vibrer cet art vivant, et d'ouvrir la scène aux jeunes talents. Né d'une idée portée par Mi'Ritsoka Production, ce festival se veut un grand rassemblement autour de l'ambiance acoustique, symbole de partage, de solidarité, de tradition et surtout de créativité. « Un événement uniquement dédié à cet esprit qui nous unit. Gilita, c'est ainsi qu'on appelait, dans les années 70-80, la guitare acoustique à cordes nylon, cet instrument magique qui n'a pas besoin de courant pour faire vibrer les coeurs », explique Hery Randriamampianina, PDG de Mi'Ritsoka Production.

Concours "Gilita"

En prélude au festival, Mi'Ritsoka Production lance un concours acoustique "Gilita" ouvert à tous les guitaristes amateurs, sans limite d'âge. Dès aujourd'hui et jusqu'au 31 mai, chaque participant est invité à déposer une vidéo de deux minutes, enregistrée sur clé USB, au siège de Mi'Ritsoka Production à Ambohitrarahaba, ou à l'envoyer par e-mail ou via la page Facebook officielle. Les dix meilleurs guitaristes seront sélectionnés pour se produire sur la scène du festival, aux côtés d'artistes de renom. Le grand gagnant sera révélé lors de la grande finale du 15 septembre.

Le jury est composé de MBola Talenta, Tojo Guitariste, Teddy Sôlô et Jovin. « Bien plus qu'une simple compétition, Tafan-Gilita sera aussi un lieu de rencontres, d'échanges et d'ateliers entre amateurs passionnés et professionnels chevronnés. Un moment unique pour perpétuer l'art pur de la guitare acoustique, et transmettre cette passion sans âge, sans fil, sans frontières », ajoute le PDG.