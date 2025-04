Algérie: Tamanrasset - Impliquer la jeunesse dans la promotion du patrimoine culturel et touristique

TAMANRASSET — Les participants à la "Caravane touristique nationale de valorisation du patrimoine universel en Algérie", lancée lundi depuis la wilaya de Tamanrasset, à l'initiative du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), ont souligné l'importance d'impliquer les jeunes dans le processus de sauvegarde et de promotion du patrimoine culturel et touristique de l'Algérie.

Ayant pris son départ devant l'Institut national spécialisé de la formation professionnelle "Guemama Illou", en présence des autorités locales et de nombreux acteurs associatifs, cette caravane a été une occasion de mettre en exergue le rôle important de la jeunesse dans la promotion des sites archéologiques et touristiques, constituant ainsi une démarche importante pour la valorisation et la sauvegarde du patrimoine culturel et touristique de l'Algérie.

Dans ce sillage, le membre CSJ pour la wilaya de Tamanrasset, Souha Benhabireche, a indiqué que l'initiation contribue largement à la vulgarisation des régions et des sites archéologiques classés mondialement, notamment en associant les jeunes dans cette démarche à même de renforcer leur conscience de la valeur du legs de l'humanité et de l'importance de sa préservation pour les futures générations.

Pour sa part, Dr. Ahmed Dahimi, du département d'archéologie de la faculté des sciences humaines et sociales à l'université "Amenokal Hadj-Moussa Agh Akhamoukh", a mis en avant l'importance de cette initiative promotionnelle et culturelle, en offrant aux jeunes l'opportunité de s'impliquer dans le processus de promotion du patrimoine matériel et immatériel.

L'Etat déploie de grands efforts pour l'impulsion des secteurs de la culture et du tourisme, par la mise en place de mécanismes et programmes de promotion du patrimoine touristique et culturel, dans le souci de sa préservation et sa classification à échelle locale, nationale et internationale, a-t-il ajouté.

Le président de la commission de la culture, des sports, du tourisme et des loisirs au CSJ, Salah Abdeddayem, a indiqué que l'organisation de cette caravane, coïncidant avec la célébration du mois du patrimoine, est d'une grande portée, avant d'exhorter les jeunes à préserver leur patrimoine culturel et touristique.

La caravane, qui a pris son départ de la wilaya de Tamanrasset, devra sillonner ensuite sept autres wilayas riches en sites archéologiques classés mondialement, a-t-il fait savoir.

Abondant dans le même sens, M. Abdelkader Regagda, propriétaire d'une agence de tourisme et de voyages, et participant à la caravane, a mis en valeur l'intérêt de cette initiative qui, a-t-il dit, permettra aux jeunes de mieux connaitre le patrimoine de leur pays, et de découvrir les sites touristiques et archéologiques, constituant pour eux une source d'inspiration pour organiser des circuits touristiques.

Donnant le départ de la caravane, le secrétaire général de la wilaya de Tamanrasset, Khaled Dahmani, a invité les participants à avancer des suggestions et des recommandations à même de contribuer de manière efficace à la concrétisation des programmes tendant à valoriser le patrimoine sous toutes ses facettes.

Les jeunes participants à la première étape de cet évènement, plus d'une cinquantaine, vont bénéficier de sessions de formation interactive, d'ateliers et de visites à certains sites touristiques et archéologiques de la région.

Initiée par le Conseil supérieur de la jeunesse, sous le signe "Héritage national, ambition d'une génération", cette caravane, retenue dans le cadre du renforcement de la vision nationale visant le développement touristique, a pour objectif, entre-autres, de promouvoir le rôle des jeunes dans l'élaboration d'une stratégie touristique durable reflétant les spécificités de chaque wilaya, ont indiqué les organisateurs.