Madagascar: Manœuvre militaire tulipe 2025 - Objectifs communs atteints pour renforcer la sécurité

L'exercice militaire international « Tulipe 2025 », auquel ont participé cinq pays-Madagascar, les Seychelles, l'île Maurice, La Réunion et les Comores- s'est achevé samedi à Mahajanga. La prochaine édition de cette manoeuvre militaire internationale se déroulera prochainement à La Réunion.

Le ministre des Forces armées, le général Lala Monja Delphin Sahivelo, a tenu à féliciter tous les participants pour avoir mené à bien la manoeuvre militaire conjointe. « Je vous remercie et j'ai apprécié la volonté commune de renforcer la stratégie et la tactique de sécurité dans l'océan Indien. Je souhaite bonne chance à La Réunion, qui accueillera la prochaine édition», déclare-t-il.

La journée de clôture de «Tulipe 2025», samedi, a été marquée par une synthèse des contributions des représentants de chaque secteur, présentée par le général Deramasinjaka Manantsoa Rakotoarivelo, chef d'état-major des armées, et le général Jean-Marc Giraud, commandant en chef des Forces armées de la zone Sud de l'océan Indien (Fazsoi), à l'hôtel Baobab Tree sur la Corniche. Les intervenants ont souligné le succès de l'exercice, qui a permis de faire émerger une vision commune pour renforcer la sécurité dans l'océan Indien.

« La manoeuvre militaire Tulipe 2025 a été un véritable partage de savoir-faire entre Madagascar, les Comores, l'île Maurice, les Seychelles et La Réunion. Un représentant des forces armées du Botswana a également assisté à l'événement en tant qu'observateur. Cet exercice, qui a mobilisé l'expérience et l'expertise des cinq pays, a été un succès. Aucun pays ne peut faire face seul aux menaces maritimes. La coopération et la capacité à travailler en équipe sont essentielles », souligne le général Deramasinjaka Manantsoa Rakotoarivelo.

Le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, a lui aussi partagé ses impressions sur le déroulement des exercices auxquels il a assisté. « J'ai découvert de nouvelles méthodes et stratégies qui pourraient être appliquées à la gouvernance de la région Boeny. J'ai apprécié le concept d'interopérabilité, un terme nouveau pour moi, qui souligne l'importance de la collaboration entre tous les secteurs, malgré la divergence des visions. Je sais désormais qu'il est nécessaire de travailler ensemble, même si nous avons des idées différentes, car nous poursuivons un objectif commun : le développement. J'espère que la région Boeny continuera à accueillir ce type d'événement », souligne-t-il.

Stabilité et sécurité régionales

L'exercice « Tulipe 2025» s'est achevé sur un grand défilé militaire sur la grande avenue du bord de mer, samedi. Mille cinq cents soldats, accompagnés de véhicules terrestres, d'avions, d'hélicoptères et de navires, ont pris part à cet exercice.

Le général Jean-Marc Giraud a salué l'accueil et les dispositions prises par les Malgaches ainsi que par les délégations étrangères, de même que la coopération active en mer, sur terre et dans les airs entre les partenaires de la Commission de l'océan Indien. Il a qualifié cet exercice de partage de savoir-faire entre les Fazsoi et les pays riverains, au profit de la stabilité et de la sécurité régionales.

La « Journée VIP », qui s'est tenue le jeudi précédent, cinquième jour de la manoeuvre, a été marquée par une performance impressionnante des parachutistes du Groupement des commandos parachutistes. Ils ont sauté à une altitude de 4 000 mètres, certains transportant des charges allant jusqu'à 150 kg, d'autres réalisant une chute libre, parfois en tandem.

Il s'agissait de démontrer des techniques de déploiement de civils, de militaires ou de spécialistes, qui ne sont pas toujours volontaires, mais essentiels sur le terrain.

Dans la même optique, les Forces armées qui ont participé à la manoeuvre « Tulipe 2025 » ont consacré l'après-midi du jeudi 24 avril à une activité sociale au bénéfice des civils, dans le cadre de l'Action Civilo-Militaire. Elles ont manifesté leur solidarité envers les élèves de l'école primaire publique d'Antsaboaka, située dans la commune rurale de Belobaka, du district de Mahajanga II. Les militaires ont rénové les salles de classe en les repeignant, puis ont offert des livres et du matériel pédagogique aux élèves et aux enseignants.

« L'action civilo-militaire fait partie intégrante de la manoeuvre militaire et permet d'apporter une aide concrète aux civils qui vivent dans des zones sensibles », précise un responsable.