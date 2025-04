Afrique: Prévention du terrorisme - Timbuktu Institute recommande au Sénégal de renforcer la coopération avec le Mali et la Mauritanie

Dakar — Le centre de recherche Timbuktu Institute recommande au Sénégal de renforcer la coopération avec les forces de sécurité maliennes et mauritaniennes pour empêcher l'entrée dans son territoire des groupes terroristes opérant au Mali, le Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimîn (Jnim) notamment.

Ce centre, que dirige l'enseignant-chercheur sénégalais Bakary Sambe, a produit un rapport de 16 pages consacré aux activités du Jnim.

Ce groupe terroriste est présent dans les zones frontières situées entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, selon les auteurs du document.

Timbuktu Institue déclare, sur la base de ses informations, que le Jnim dispose de "bases logistiques" dans la zone de Kayes, la région malienne la plus proche du Sénégal.

"L'existence de passages frontaliers non officiels sur la Falémé, vers [le département] de Saraya, au Sénégal, augmente la probabilité que le Jnim puisse relier ses bases de Kayes à des sites au Sénégal", a prévenu le centre de recherche.

Il recommande au Sénégal de renforcer "la planification stratégique", l'échange de renseignements et les patrouilles conjointes avec le Mali et la Mauritanie, dans le but d'empêcher le Jnim d'accéder à son territoire.

Timbuktu Institue estime que "la planification stratégique" peut susciter un engagement à tous les niveaux, c'est-à-dire des autorités politiques aux responsables de la sécurité en passant par le commandement militaire.

"Les responsables de haut niveau gagneraient à affecter les ressources nécessaires aux initiatives conjointes, tandis que les responsables de niveau intermédiaire devraient aller vers plus de coordination de la mise en oeuvre. Des engagements [...] à chaque niveau semblent nécessaires, à l'instar de la réunion de février 2025 entre les chefs des armées malienne et sénégalaise", recommandent les chercheurs de Timbuktu Institute aux pouvoirs publics sénégalais.

Le centre de recherche préconise la création et la mise en oeuvre de "forces opérationnelles conjointes binationales et trinationales", entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal.

"Étant donné que le Jnim semble avoir pénétré de manière illicite les secteurs économiques des trois pays, il est logique que ces derniers synchronisent directement leurs efforts de lutte contre le Jnim", conseille le centre de recherche.

Les "forces opérationnelles spécialisées", dont il propose la création, pourraient se concentrer sur diverses fonctions, dont l"'interdiction", la sécurité fluviale et l'intervention en cas d'urgence.

"Elles devraient intégrer les capacités de l'armée, de la police et des services de renseignement de chacun des pays. En partageant les responsabilités et en mettant en commun leurs ressources, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal seront en mesure d'apporter une réponse transfrontalière à un problème transfrontalier multidimensionnel", assurent les auteurs du rapport.

Ils suggèrent aux autorités des trois pays de "désigner des points de contact entre les agences concernées afin d'institutionnaliser l'échange de renseignements".

Pour contrôler les opérations du Jnim sur ses frontières avec les deux autres pays, le Sénégal devrait institutionnaliser la coopération avec les forces de sécurité maliennes et mauritaniennes, dans les domaines politique, opérationnel et du renseignement, proposent Bakary Sambe et ses collègues.