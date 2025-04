Sénégal: Planification familiale - Les pharmaciens d'officine invités comme acteurs

Pour renforcer l'offre dans le domaine de la planification familiale, l'organisation non gouvernementale AcDev poursuit son plaidoyer afin de permettre aux pharmaciens privés de jouer leur partition. Jeudi dernier, les acteurs ont tenu un atelier de validation du document d'argumentaire et messages clés de ce plaidoyer.

Le rôle du pharmacien est confiné à la dispensation et au conseil. Tout acte médical, même les plus basiques comme les injections sont considérées comme des infractions alors que dans leur formation, ils ont appris à le faire. Dans le domaine de la planification familiale, une des méthodes nécessite la prise d'injection. Il s'agit du dépôt. Depuis plusieurs années, l'Ong AcDev porte le plaidoyer auprès des autorités sanitaires et du gouvernement afin de permettre à ces derniers de pratiquer l'acte.

Jeudi dernier, un atelier de validation du document d'argumentaire et messages clés de ce plaidoyer sur la planification familiale a été tenu dans le sens de faire booster le taux de Planification familiale au Sénégal qui se situe à 25,1%. Selon le directeur exécutif de l'Ong AcDev, Dr Cheikh Tidiane Athie : « depuis quelques années, nous travaillons dans le cadre d'un programme de plaidoyer pour l'élargissement de l'offre de services au niveau des pharmaciens privés.

Et ceci dans le seul but de contribuer à l'augmentation du taux de prévalence contraceptive ». Pour Dr Athie, cet atelier est l'aboutissement pour aller vers la validation de ce plaidoyer qui a été fait depuis très longtemps. « Parallèlement à ce que nous sommes en train de faire, il y a des expériences qui sont tentées dans cinq régions du Sénégal pour permettre justement d'expérimenter cette approche-là qui vise à amener les pharmacies à pouvoir offrir des services. Mais tout ceci doit se faire en concordance avec les structures privées qui doivent assurer l'encadrement, l'accompagnement, le suivi. Et je crois qu'aujourd'hui, une fois que nous aurons dépassé cette étape-là, nous aurions vraiment un pied dans l'amélioration du taux de couverture, à l'instar de tous les pays qui nous ont devancés et qui mènent des activités dans ce sens. Pour Mingué Niasse, directrice du projet Sen-Acep/Dkt International, AcDev et DKT ont décidé de travailler ensemble sur l'initiative afin de faire des planifications familiales dans les pharmacies privées.

« Le but est de contribuer à l'établissement du projet pour atteindre l'objectif de la planification familiale en 2030. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est pour cela que j'ai accepté l'initiative de l'Ong action et développement (AcDev). Dans ce plaidoyer, tout le monde s'est concentré sur l'environnement juridique. La recherche nous permet de voir quel est le modèle le plus adéquat pour offrir ce service aux pharmaciens. On s'est aussi penché sur la faisabilité. On a toujours vu que la stratégie de planification familiale n'impliquait pas les pharmaciens privés. Aujourd'hui, dans le document de stratégie 2024-2028, on veut que les pharmaciens privés puissent faire de bonnes activités pour obtenir leur part contributive », a-t-elle fait savoir. Et d'ajouter : « On a présenté le projet à tous les directeurs régionaux de santé. On est prêts à soutenir le processus pour atteindre nos objectifs. C'est pour cela qu'on veut tester le cadre de collaboration entre le public et le privé ».

Rappelons que la phase pilote du projet s'est déroulée dans cinq régions du Sénégal dont Dakar, Fatick, Kaolack, Diourbel et Thiès. A cet effet, les pharmaciens enrôlés par le projet ont bénéficié des formations sur les normes et les protocoles pour la dispensation.