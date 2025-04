Cote d'Ivoire: Tingrela/Festival du balafon - La 7e édition célébrée à Diamakani a tenu toutes ses promesses

La 7e édition du Festival du Balafon s'est tenue du 18 au 20 avril 2025, à Diamakani dans la sous-préfecture de Tingrela.

Organisé par les associations Sôgô Sôgô Bonbon, et Katanla et ses Bélénis, ce festival vise à pérenniser la culture Sénoufo afin d'assurer sa préservation et sa transmission aux générations futures.

Il s'agit surtout de promouvoir la danse Sôgô Sôgô Bonbon au niveau national et international, de renforcer les liens sociaux à travers des activités communautaires, de mettre en lumière les talents locaux et préserver le patrimoine culturel.

Cet événement offre une tribune unique aux jeunes talents âgés de 18 ans et plus qui rivalisent d'ingéniosité et de passion pour remporter les trois prestigieux prix décernés chaque année. En plus de récompenser l'excellence artistique, le festival renforce les liens communautaires et met en avant la richesse du patrimoine culturel Sénoufo.

Le maire de Tengrela, Soumaila Diarrassouba, à l'occasion, a salué un appel pour une forte mobilisation autour de ce festival, véritable levier de valorisation des traditions locales. « Ce festival n'est pas seulement une fête, c'est un acte de mémoire et de responsabilité. En honorant le balafon, nous faisons revivre l'âme de nos ancêtres et transmettons leur sagesse aux jeunes », a-t-il indiqué.

Le parrain Koné Daouda, pour sa part, a souligné l'esprit de fraternité qui a marqué les festivités. « Ce que je vois ici dépasse de loin mes attentes. La jeunesse s'approprie son héritage avec fierté, les anciens sont honorés et les clivages tombent. Le balafon, symbole de notre identité, nous réunit dans la paix. Je tiens à féliciter madame la commissaire générale pour sa vision et son engagement sans faille », a-t-il félicité.

La commissaire générale du festival, Koné Mariame, a exprimé son engagement envers la pérennisation de la culture Sénoufo. « Organiser ce festival, c'est une manière pour nous de crier au monde que la culture Sénoufo vit, qu'elle respire et qu'elle a encore beaucoup à offrir. Nous voulons créer un pont entre les générations, entre les villages, entre les peuples », a-t-elle souligné.

La conteuse professionnelle, Thérèse Yao, l'humoriste Ambassadeur Agalawal et les artistes Ziriki Soro et Alima ont meublé le chapitre artistique.